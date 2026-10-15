Снимка: БТА
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Правосъдният министър: Изборът на главен прокурор е решение на Пленума на ВСС
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Тя ще встъпи в длъжност на 23 октомври
Пленумът на Висшия съдебен съвет избра заместник главния прокурор Магдалена Лазарова за изпълняващ функциите на обвинител номер 1. Решението беше прието със 17 гласа „за“ и 2 „против“.
Лазарова ще встъпи в длъжност на 23 октомври и ще заема поста за срок от шест месеца, като ще смени настоящия временно изпълняващ длъжността Ваня Стефанова.
Магдалена Лазарова има дългогодишен професионален опит в съдебната система. Кариерата ѝ започва през 1998 г., когато е назначена за младши прокурор в Районната прокуратура в Благоевград. По-късно работи като прокурор в Районната и Окръжната прокуратура в града, а през 2011 г. става зам.- апелативен прокурор в София.
В периода от 2012 до 2017 г. Лазарова е член на Висшия съдебен съвет, избрана от Народното събрание. След края на мандата си става съдия в Апелативния специализиран наказателен съд, а впоследствие работи в Апелативния съд в София.
Правосъдният министър няма да номинира временен главен прокурор, но настоява за избор между няколко кандидати
На 30 април 2025 г. Прокурорската колегия на ВСС я избира за зам.-главен прокурор. Тя встъпва в длъжност на 12 май същата година.
Лазарова е магистър по право, като придобива образователната си степен през 1996 г.
Припомняме, че правосъдният министър Николай Найденов отправи призив, с който настоя кадровиците да издигнат повече от един кандидат и да не се водят само от критерия старшинство. Днес той не присъства на заседанието, но направи коментар.
„Изборът на главен прокурор е решение на Пленума на Висшия съдебен съвет. Аз съм отправил и до Пленума, и до Прокурорската колегия своята писмена позиция за това как трябва да се процедира. Дотук се простират правомощията ми", каза министърът.
Той посочи, че е възможно да се стигне до „продължение на една дългогодишна традиция – прокуратурата да има само един кандидат”.
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