Министърът на правосъдието Николай Найденов няма да предлага кандидат за временно изпълняващ функциите главен прокурор на този етап. Вместо това той настоява Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет да осигури реален избор между няколко претенденти, които да представят публично своите намерения за управлението на прокуратурата през следващите шест месеца.

Позицията му е изложена в писмо до Прокурорската колегия. В него министърът призовава кадровиците да предложат на Пленума на ВСС повече от една кандидатура за временен ръководител на държавното обвинение.

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Според Найденов именно Прокурорската колегия е органът, който по закон трябва първи да осигури достатъчно широк кръг от кандидати, отговарящи на изискванията за поста. Едва след това Пленумът на ВСС следва да вземе окончателното решение.

Правосъдният министър обяснява отказа си да направи номинация с необходимостта да бъдат избегнати всякакви съмнения за намеса на изпълнителната власт в съдебната. Като допълнителен аргумент той посочва и протичащата в момента процедура за избор на нови членове на ВСС.

Найденов изтъква и втора причина за решението си – липсата на кадрова информация за магистратите, заявили готовност да оглавят временно прокуратурата.

По данни, предоставени от държавното обвинение, двама ръководители на отдели във Върховната касационна прокуратура са дали съгласие да изпълняват функциите на главен прокурор през следващия шестмесечен период.

Министърът е препратил тази информация на Прокурорската колегия, която трябва да я вземе предвид при обсъждането на възможните кандидатури.

В писмото си правосъдният министър обръща внимание на продължителното управление на прокуратурата от временно изпълняващи функциите ръководители.

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Той припомня, че от юни 2023 г. насам този модел се е превърнал в трайна практика, въпреки че Законът за съдебната власт предвижда временното ръководство да бъде изключение, а не обичайният начин за управление на институцията.

Найденов предупреждава, че досегашният опит показва проблемите при процедури, в които участва само един претендент.

По думите му изборите с единствен кандидат досега не са приключвали позитивно за прокуратурата. Затова той настоява следващото решение да бъде взето след действително обсъждане на различни кандидатури и управленски подходи.

Настоящият шестмесечен срок на временно изпълняващия функциите главен прокурор изтича на 22 октомври 2026 г. Според Найденов дотогава Прокурорската колегия трябва да разшири кръга от възможни кандидати, които отговарят на законовите изисквания.

Министърът настоява професионалният стаж и старшинството да не бъдат използвани като определящ критерий при избора. Вместо това кандидатите трябва да бъдат изслушани и да представят конкретните си намерения за периода, през който биха ръководили прокуратурата.

Найденов призовава също цялата процедура да бъде публична, видима и прозрачна. Според него това е необходимо условие за възстановяването на общественото доверие в държавното обвинение.

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Правосъдният министър подчертава, че временният характер на назначението не бива да бъде оправдание за липса на действия по натрупаните проблеми в прокуратурата.

„Шестте месеца не са време за изчакване, а срок, в който трябва да се предприемат конкретни действия по възстановяването на доверието в институцията, включително по организацията на работата и установените проблеми, например в Софийска градска прокуратура“, се казва в писмото му.

Найденов очаква бъдещият временно изпълняващ функциите главен прокурор да не се ограничава единствено с текущото административно управление, а да предприеме конкретни мерки за подобряване на организацията и преодоляване на установените слабости. Според министъра първите реални резултати в тази посока трябва да бъдат демонстрирани в кратък и разумен срок след определянето на новия ръководител.

Редактор: Цветина Петкова