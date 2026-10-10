„Главният прокурор трябва да бъде човек с висок морал, безупречна професионална експертиза и разбиране за прокуратурата като институция на правото, а не да се отъждествява с нея". Това заяви прокурорът Владимир Николов, който е и кандидат за член на прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет, в ефира на „Офанзива с Любо Огнянов” по NOVA NEWS.

„Състезателността между кандидатите и наличието на повече от една кандидатура биха помогнали да бъде избран най-подходящият човек за ръководството на прокуратурата. Трябва обаче да има гаранции, че изборът ще осигури нормалното функциониране на институцията до назначаването на главен прокурор", отбеляза Николов.

Той подчерта, че бъдещият ръководител трябва да умее да приема критика и да разграничава правомощията си от политическите процеси и медийния си образ. Николов очаква процедурата за избор на членове на ВСС да бъде прозрачна и да се основава на ясни професионални критерии.

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Кандидатът постави въпрос и за последователността на изборните процедури. По думите му не е ясно защо настоящият състав на ВСС е насрочил първо избора на представители на прокурорите, вместо този на следователите. Той обърна внимание и на датата за избора на прокурорската колегия – 24 октомври, ден преди президентските избори на 25 октомври. „Това съвпадение може да доведе до по-ниска избирателна активност", каза прокурорът.

Николов смята, че прокуратурата се нуждае от съществена промяна в модела на управление. В концепцията си той предлага засилване на професионалното самоуправление и създаване на ясен механизъм за защита на прокурорите от натиск както отвън, така и отвътре в системата. Сред идеите му е общите събрания на прокурорите в съответните органи да имат решаваща роля при избора на административни ръководители. Той настоява също за конкретен механизъм за отчетност и отговорност на представителите на професионалната общност във ВСС.

По думите на Николов настоящият състав на съвета не е създал надеждна система за електронно гласуване, която би могла да улесни участието на повече магистрати в изборите. Според него при оценката на кандидатите и при преценката за евентуален натиск върху магистрати трябва да се вземат предвид нарушенията на професионалния морал и интегритет, както и конкретни данни за оказван натиск върху колеги.

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