Министърът на правосъдието Николай Найденов проведе среща с главния изпълнителен директор на Американската търговска камара в България Иван Михайлов. Двамата обсъдиха значението на върховенството на закона и противодействието на корупцията за бизнес средата и инвестициите в страната, както и възможностите за сътрудничество при законодателни промени.

На срещата присъстваха още заместник-министърът на правосъдието Ирена Борисова и Даниел Киряков, мениджър „Комуникации и връзка с институциите” в Американската търговска камара.

Правосъдният министър: Върховенството на закона е инвестиция в икономиката

„Благоприятният бизнес климат се основава на върховенството на закона и неговото ефективно прилагане“, подчерта министър Найденов. Той открои ролята на новата антикорупционна комисия за подобряване на инвестиционната среда и укрепване на доверието в институциите.

Снимка: Пресцентър на Министерството на правосъдието

Министърът подчерта и необходимостта от ефективно разследване на сигналите за корупционни практики, включително при обществени поръчки с участието на международни компании, и насърчи представителите на Камарата да сигнализират компетентните органи при данни за нередности.

Снимка: Пресцентър на Министерството на правосъдието

По време на разговора беше обсъдена и възможността експертният потенциал на Комитета „Върховенство на закона и законодателни реформи“ към Американската търговска камара да бъде използван в работните групи на Министерството на правосъдието при подготовката на законодателни изменения, включително в Търговския закон.

Редактор: Никола Тунев