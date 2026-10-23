Централната избирателна комисия проведе срещи с международни наблюдатели от „Европейска платформа за демократични избори“ (EPDE) и от организацията ELECTIO LAB. В разговорите участваха членове на комисията и експерти от САЩ, Белгия, Норвегия, Италия, Германия, Испания, Словакия, Португалия, Унгария, Дания, Ирландия, Полша, Аржентина, Южна Африка и други държави.

По време на срещите ЦИК представи напредъка по подготовката на изборите и мерките за гарантиране на законосъобразността и честността на вота. Специално внимание бе отделено на дейностите, предприети за сигурността на машинното гласуване, включително удостоверяването на софтуера на устройствата и довереното изграждане на изходния код.

В над 75 на сто от секциите ще се гласува само на машина

Предприети са всички необходими мерки измененията в Изборния кодекс и машинното гласуване в секциите с над 300 избиратели да се прилагат ефективно, сигурно и надеждно. От ЦИК подчертаха, че прозрачността е гарантирана чрез ясни и открити процедури, като информираха за проведените обучителни срещи на терен в цялата страна. Разяснителната кампания е насочена към всички граждани, като особен фокус е поставен върху гласоподавателите с увреждания и младежите, които ще упражнят правото си на глас за първи път.

Снимка: ЦИК

От комисията изтъкнаха и доброто партньорство с Обществения съвет към ЦИК, което допринася за по-голяма публичност, спазване на демократичните правила и надграждане на добрите изборни практики.

ЦИК и международните наблюдатели обсъдиха възможностите за бъдещо взаимодействие, включително участие в кръгли маси и обмен на експертен опит.

Редактор: Мария Барабашка