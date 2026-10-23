В последните часове преди президентския вот изборната администрация в цялата страна приключи подготовката за отварянето на секциите в неделя. „Приключиха всички обучения на секционните избирателни комисии. Обиколихме с колегите цялата страна, минахме през срещите на районните комисии, събрахме обратна връзка и изборната администрация е напълно готова за изборите в неделя”, заяви говорителят на Централната избирателна комисия Стоянка Балова-Цветкова в студиото на „Интервюто в Новините на NOVA“.

По думите ѝ логистиката за вота се движи строго по график. „Всички бюлетини и ролки за машини са доставени вече в общините, а в събота всяка секция, в която ще има машинно гласуване, ще получи своето устройство”, посочи Балова-Цветкова.

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Общо в 9373 секции в страната ще се гласува само с машини. В 2250 от тях, където броят на избирателите надхвърля 780 души, са осигурени по две устройства, за да се предотврати образуването на опашки.

⇒ Демонстрация на вота и нулевият отчет

В студиото Балова-Цветкова демонстрира целия процес с реална машина, като разясни, че изборният ден започва в 7:00 ч. сутринта със задължителна процедура. „Първо се отпечатва нулевият отчет. Той е неразделна част от изборните книжа, за да се види ясно, че в неделя сутринта никой не е гласувал предварително на машината”.

Според нея опасенията на част от избирателите са по-скоро неоснователни. „Първо е чисто психологическата граница, че се гласува с устройство, а не с химикал върху хартия. Самото поставяне на картата в отвора на машината е най-непознатото за хората, тъй като всички вече ползват смартфони и прелистването на страниците по дисплея не затруднява никого”, отбеляза тя.

Относно времето за гласуване говорителят на ЦИК беше категорична: „Няма законово ограничение за времето, което избирателят може да прекара пред екрана. Това, което ни направи впечатление в нашата разяснителна кампания обаче, е, че вотът не отнема повече от минута. По-младите се справят по-бързо, по-възрастните – с малко повече време, но никой не се бави излишно”.

⇒ Задължителният печат върху разписката

Балова-Цветкова обърна специално внимание на решението на ЦИК контролните разписки от машината задължително да получават печат от комисията, преди да бъдат пуснати в урната.

„Разписката се взема, сгъва се с вота надолу, за да остане таен, и се дава на член на секционната комисия, за да постави печат на гърба ѝ. Едва след това избирателят я пуска в урната”, подчерта тя.

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На въпрос какво се случва, ако машината не издаде разписка или разпечата бял лист, Балова-Цветкова обясни технологичния процес: „Ако машината все пак е пуснала някаква разписка, без значение каква, гласът на избирателя вече е записан във флашпаметта. Вечерта, когато се извади финалният отчет, този глас ще се отчете коректно. Ако обаче от устройството изобщо не излезе никаква разписка, гласуването спира, вика се техник и ако повредата не може да се отстрани на място, се преминава към хартиени бюлетини”.

При евентуални проблеми с електрозахранването устройствата разполагат със защита. „Машината има външна батерия, която издържа около час, час и половина, така че има достатъчно време за реакция. Областните управители в страната ни увериха, че имат готовност и за осигуряване на генератори, така че се надяваме да не стигаме до прекъсване на вота”, посочи говорителят на ЦИК.

Целия разговор гледайте във видеото.

Редактор: Мария Барабашка