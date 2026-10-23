Сигнал за подозрителен предмет пред посолството на Украйна във Вашингтон наложи временното евакуиране на дипломатическата мисия и намесата на специализиран екип за обезвреждане на взривни устройства. След извършената проверка американските власти установиха, че няма опасност.

Предметът бил забелязан в близост до входа на консулския отдел. На място незабавно пристигнали полицейски служители и сапьори, които предприели необходимите действия за установяване на евентуална заплаха.

Германската полиция съобщи за неидентифицирана заплаха близо до украинското консулство в Дюселдорф

От съображения за сигурност сградата била временно евакуирана, а достъпът до района - ограничен.

Проверката обаче показала, че откритият предмет не представлява опасност. След като органите на реда потвърдили, че няма риск за хората, ограниченията около дипломатическото представителство били отменени. В официално съобщение украинското посолство обяви, че възстановява нормалната си дейност след краткото прекъсване. Очаква се консулското обслужване на гражданите също да бъде възобновено в най-кратък срок.

Редактор: Цветина Петкова