Ръководството на „Булгаргаз” поиска спешна среща през следващата седмица с кмета на столицата Васил Терзиев заради задълженията на „Топлофикация София”, които вече надхвърлят 900 млн. евро. Това съобщиха официално от обществения газов доставчик.

Повод за реакцията са текущите преговори за подписване на нов договор за доставка на природен газ за 2027 г., които съвпадат с настъпването на отоплителния сезон и трайно ниските нива на разплащане от страна на общинското топлофикационно дружество. Според „Булгаргаз” столичното предприятие системно не спазва договорения график за погасяване на натрупания огромен дълг.

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За да оцени реалните възможности на дружеството да плаща текущите доставки и да обслужва задълженията си, държавната компания е изискала пълна и актуална финансова справка със срок до 22 октомври. Искането обхваща данни за приходите от продажба на електрическа енергия чрез Българската независима енергийна борса (БНЕБ), актуализиран график за плащанията до края на ценовия период 2026/2027 г., както и 13-седмична прогноза за паричните потоци.

Към настоящия момент изисканите данни все още не са предоставени от ръководството на „Топлофикация София”.

„Считаме за недопустимо в условията на започнал отоплителен сезон и при натрупани задължения, надхвърлящи 900 млн. евро, „Топлофикация София“ да продължава да не предоставя дори базова информация за финансовото си състояние. Това поставя под сериозно съмнение готовността на дружеството да предприеме реални действия за разрешаване на задълбочаващия се финансов проблем”, заявяват от „Булгаргаз“.

Редактор: Мария Барабашка