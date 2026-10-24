Ваксините закъсняват, което е притеснително. Много хора успяват да намерят в Гърция или други съседни държави, там се поставят и в аптеките. Ваксините обаче ще дойдат. На 22 октомври пристигнаха 150 хиляди дози, които са за програмите за възрастни хора. Малко по-рано, около 5 октомври, пристигнаха назалните ваксини за деца, а другите най-вероятно ще дойдат между 9 и 13 октомври и търсенето ще бъде задоволено. Това каза специалистът по инфекциозни и вътрешни болести проф. д-р Георги Попов в ефира на „Събуди се”.

Не е късно ваксината да бъде поставена през ноември, защото през последните години се наблюдава известно изместване на сезонните грипни пикове към втората половина на януари и февруари”, каза лекарят.

Първи случаи на грип А у нас, лекарите предупреждават за сериозни усложнения

За имунизация е късно около началото и средата на януари, защото грипът вече циркулира в страната, поясни още той.

„Закупуването, транспортирането и поставянето на ваксината имат своите специфики и трябва да се спазват правилата за съхранение”, отбеляза професорът.

Ще дойде ли по-рано грипът тази година?

Твърде вероятно е грипът да дойде и малко по-рано. Вероятно тази година пикът също може да настъпи малко по-рано, но това не е нещо страшно, каза проф. Попов.

Какво се променя, когато ваксинираните са повече?

Проф. Попов каза, че когато има повече ваксинирани се променя общият фон – т.е. не се позволява на грипния вирус да се разпространява сред по-голяма група хора. Още по-важно е, че така се предпазват рисковите групи — възрастните хора, децата и хората с физиологично понижен имунитет.

Кой трябва да се ваксинира

„Със сигурност бих препоръчал ваксинация на деца, които често боледуват и посещават детски ясли, детски градини или начално училище. За по-здравите деца, които са закалени и имат сравнително добър имунитет, може и да се изчака”, обясни професорът.

Недостиг на ваксини в началото на грипния сезон

Какъв грип очакваме тази година

Грипният вирус ще бъде по-различен, защото той е изключително мутагенен. Това, което сме имали миналата година, дори миналия месец, може да е различно от онова, което ще имаме през декември, защото вирусът непрекъснато мутира, обясни професорът. „Но това е целогодишен вирус. Не го срещаме само от декември до март — той циркулира през цялата година, но под формата на спорадични единични случаи. Въпросът е по време на епидемичния подем да има вирус, с който голяма част от населението вече се е срещала, за да не се заразят много деца, а оттам и възрастните хора и другите уязвими групи”, допълни още той.

Ако вирусът се променя толкова често, а препоръките за ваксината излизат месеци преди тя да бъде произведена, осигурява ли препаратът достатъчно добра защита

Професорът обясни, че Световната здравна организация има така наречената Глобална система за контрол и наблюдение на грипа. Тя не само регистрира случаите, но и прогнозира какви щамове ще циркулират през следващия сезон или през следващите няколко месеца.

Каква ще бъде симптоматиката

Симптомите са класически — остро начало, главоболие, висока температура, болки в гърлото, хрема и кашлица, каза професорът. Може да има усложнения, допълни той.

Грипът тази година по-заразен ли е

Вирусът е малко по-заразен, но в никакъв случай не протича по-тежко. Тоест заразяват се повече хора, но обикновено боледуват не много тежко, обясни лекарят.

Какво е лечението

Лекарят каза, че грипът не се лекува с антибиотици. Такива препарати се прилагат само при усложнения.

Как да се предпазим от грипа, ако сме пропуснали ваксинацията?

Има ли все още COVID-19 сред нас?

Лекарят каза, че все още има COVID-19, като вирусът е доста по-активен от грипа. Характерното обаче е, че сегашният COVID-19 протича изключително леко. Дори няма повишение на температурата — само дразнене в гърлото или незначителна хрема”, допълни той.

„Естествено, проблем има за рисковите групи — хронично болните, малките деца, възрастните хора и бременните. Пораженията, въпреки лекото протичане, не са по-леки от тези при класическия COVID-19, който имахме преди пет-шест години. Отново има увреждания на сърдечносъдовата система, главно на съдовете, както и неврологични увреждания, които никак не са за подценяване”, обясни още той.

Вирусът Шамонда

По отношение на случая във Франция на заразен пациент с вируса Шамонда, който засяга едрия рогат добитък, проф. Попов каза, че това се случва рядко. Предаването става чрез мушички.

Птичият грип

Предаване от животно на човек може да се случи и при птичия грип, каза професорът. Но досега не се е случвало заразен човек да предаде вируса на друг човек.

Как да се предпазим от вирусите, докато гласуваме

Лекарят каза, че хората трябва да имат здравна култура. Ако имат леки симптоми, да носят маска и да използват дезинфектант. Ако имат остри признаци на заболяването – по-добре да останат у дома. Да се избягват струпвания пред секциите. Да се проветряват помещенията. Дезинфекцията и носенето на маски важи и за онези, които искат да се опазят от вируси.

Целия разговор гледайте във видеото.

Редактор: Цветина Петрова