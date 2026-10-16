Една от противогрипните ваксини със сигурност няма да пристигне у нас. От здравното министерство казаха, че не те са отговорни, защото се работи на свободен пазар в Европейския съюз и дистрибуторите са тези, които трябва да реализират доставката на ваксини в търговската мрежа, а те работят по заявки.

Противогрипната ваксина остава основното специфично средство за профилактика на сезонния грип. Това обясни в „Социална мрежа” по NOVA NEWS педиатърът и детски пулмолог доц. Снежина Лазова, която успокои хората, притесняващи се, че ще пропуснат подходящия момент за имунизация.

„Все още няма активно разпространение на сезонен грип, макар че има лабораторно доказани случаи в България. Хората не бива да се отказват от противогрипната ваксина, дори ако тя пристигне през ноември“, посочи тя.

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По думите ѝ са необходими около две седмици, за да се изгради имунна защита след ваксинацията. Затова през този период е важно да се спазват основните предпазни мерки, особено от хората в рисковите групи. Сред тях са възрастните над 65 години, хората с хронични заболявания, бременните жени и медицинските специалисти.

Особено внимание трябва да се обърне на имунизацията при децата. Назалната противогрипна ваксина може да се прилага при деца на възраст от 2 до 17 години, но има състояния, при които е необходима лекарска преценка и избор на друг вид ваксина.

„Искам да отправя апел към родителите, които вече са закупили противогрипна ваксина и я съхраняват в хладилника - не чакайте идеалния момент“, призова доц. Лазова. Тя уточни, че леката хрема при дете в добро общо състояние не е непременно противопоказание за поставяне на назалната ваксина, но при съмнения родителите трябва да се консултират с лекар.

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Ако човек пропусне възможността за ваксинация и развие симптоми, е важно да разпознае навреме възможното начало на грипа. За разлика от много други респираторни инфекции, той често започва внезапно, с висока температура, болки в мускулите и ставите, болки в гърлото и изразено общо неразположение. Може да се появи и суха, дразнеща кашлица.

При първи симптоми могат да се използват бързи антигенни тестове, включително домашни. При потвърдена инфекция лекарят може да прецени необходимостта от специфично противогрипно лечение, особено при хората в рисковите групи.

„Когато лечението започне през първите 24 до 48 часа от появата на симптомите, то може да намали риска от тежко протичане на заболяването“, обясни доц. Лазова. Тя подчерта, че отрицателният бърз тест не изключва напълно грипа, особено при хора със сигурен контакт с болен или при пациенти с повишен риск от усложнения. В тези случаи е необходима лекарска преценка.

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Освен грип през есенно-зимния период циркулират и други респираторни вируси, сред които риновируси, парагрипни вируси и бокавируси. Те обикновено засягат горните дихателни пътища, но при хора с астма, алергичен ринит, хронични белодробни или сърдечносъдови заболявания симптомите могат да продължат по-дълго и да наложат допълнително лечение.

Навременната имунизация, добрата лична хигиена и спазването на предпазните мерки остават важни средства за ограничаване на риска от грип и други сезонни респираторни инфекции. При поява на симптоми, особено при хората от рисковите групи, ранната консултация с лекар може да помогне за правилната оценка на състоянието и навременното започване на лечение.

Целия разговор гледайте във видеото.

Редактор: Станимира Шикова