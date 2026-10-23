Кметът на Кюстендил Огнян Атанасов обяви частично бедствено положение в общината за срок от седем дни заради продължаващите проблеми с водоснабдяването. Решението е взето на фона на водния режим, който от август затруднява ежедневието на жителите на пет квартала в областния град.

В заповедта на кмета се посочва, че продължителното ограничаване на водоподаването създава рискове за здравето на хората, нарушава нормалния ритъм на живот и може да доведе до сериозни икономически загуби.

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С обявяването на частичното бедствено положение се задейства общинският план за защита при бедствия. Сформираният щаб трябва незабавно да започне изпълнението на необходимите мерки за овладяване на ситуацията.

Целта е в рамките на следващите седем дни да бъдат набелязани и предприети конкретни действия за подобряване на водоснабдяването. В решаването на проблема ще участва и ВиК операторът „Кюстендилска вода“. При необходимост общината ще организира доставка на вода с водоноски.

Кметът Огнян Атанасов обясни, че проблемите са предимно от техническо естество. Той уточни, че ситуацията с питейната вода е по-добра в сравнение с летните месеци. Недостигът на вода засегна не само областния град, но и населени места в общината. Сред тях са селата Берсин и Граница, където жителите също бяха принудени да спазват воден режим в продължение на един-два месеца.

Редактор: Цветина Петкова