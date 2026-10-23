Тази вечер се проведе протест в столицата, а участниците в него се обявиха против нелегалните мигранти.

Повод за демонстрацията стана случаят в центъра на столицата, при който млади мъже бяха нападнати и ранени с нож край НДК. Пострадалите бяха лекувани в болница.

Съдът остави в ареста сириеца, обвинен за нападението над трима младежи край НДК

Полицията издири и задържа в Пловдив 23-годишен сириец. На мъжа са повдигнати обвинения за нанасяне на леки телесни повреди.

Редактор: Дарина Методиева