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Полицията издири и задържа в Пловдив 23-годишен сириец
Тази вечер се проведе протест в столицата, а участниците в него се обявиха против нелегалните мигранти.
Повод за демонстрацията стана случаят в центъра на столицата, при който млади мъже бяха нападнати и ранени с нож край НДК. Пострадалите бяха лекувани в болница.
Съдът остави в ареста сириеца, обвинен за нападението над трима младежи край НДК
Полицията издири и задържа в Пловдив 23-годишен сириец. На мъжа са повдигнати обвинения за нанасяне на леки телесни повреди.Редактор: Дарина Методиева
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