Софийският районен съд наложи най-тежката мярка за неотклонение – „задържане под стража“, на 23-годишния сирийски гражданин, обвинен за нападението над трима младежи в района на НДК в София.

Според съда няма доказателства мъжът да е бил провокиран от останалите, нито основания да се приеме, че е действал при неизбежна отбрана - да защити себе си. По показанията на свидетелите той предизвикал конфликта, след като помислил, че го снимат, и пръв нанесъл удар. Това предизвикало ответната реакция на младежите.

Пред съда обвиняемият поиска по-лека мярка за неотклонение и изрази съжаление за случилото се. С помощта на преводач той заяви, че действал при самоотбрана.

„Моля за снизхождение с по-ниска мярка и съжалявам за всичко, което се случи. Не искам да имам неприятности, просто се защитавах. Тук съм, за да работя и да помагам на семейството си в Сирия“, заяви мъжът.

Мъж намушка с нож двама младежи в района на Малкото НДК в София

Той е представляван от служебен адвокат. Според защитата му сирийският гражданин бил нападнат от група младежи, определени като локали, които го снимали, били и ритали.

23-годишният мъж е обвиняем по три престъпления. Софийската районна прокуратура настоя за най-тежката мярка за неотклонение с аргумента, че има обосновано предположение той да е извършил престъпленията, за които е привлечен към наказателна отговорност.

Според прокуратурата съществува опасност обвиняемият да извърши друго престъпление, тъй като деянието е извършено в изпитателен срок. Държавното обвинение посочи и риск той да се укрие, тъй като не пребивава на адреса, на който е регистриран.