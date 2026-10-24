В родопското село Черешова река живее леля Къри. Въпреки че живее съвсем сама, 77-годишната жена продължава смело да се бори с трудния селски живот. Нейният разказ е пъстър, истински и много тъжен.

Тя с любов разказва за своите козички и яренца. Леля Къри си спомня за живота като млада - ставала е в 4 сутринта, за да се заеме с тежката земеделска работа. 19 години е работила в родилното отделение на болницата. Има общо 40 години трудов стаж. Споделя, че нейните родители не са имали финансова възможност и затова не е можела и да учи.

Снимка: Стопкадър

Леля Къри има апартамент в Смолян, но не може да стои затворена между четири стени.

Тя с усмивка разказва за майчините рецепти, по които готви и до днес. Споделя и как прави домашно сирене от млякото, което дават нейните козички. Леля Къри няма мобилен телефон, има стационарен.

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Тя няма съпруг, няма и деца. Леля Къри си дава сметка, че на стари години е трудно, когято си сам. "Ако ме заболи нещо, ще звънна на племенника да дойде и да ме закара до болницата", споделя жената.

А дали мечтае за нещо? "Не. Защото няма кога да ми се случи", споделя тя. И макар животът да не е лесен, все пак леля Къри се усмихва.

Целия разказ гледайте във видеото.