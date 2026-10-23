Временни ограничения за автомобилите се предвиждат в центъра на София на 25 октомври заради провеждането на изборите за президент и вицепрезидент на България. Мерките са свързани с транспортирането и предаването на изборните книжа след края на гласуването.

От 19 ч. в неделя движението по булевард „Цар Освободител“ може да бъде поетапно ограничавано и в двете посоки в участъка между площад „Атанас Буров“ и улица „Г. С. Раковски“.

Променят движението в центъра на София заради изборите

Ограниченията няма да се въвеждат автоматично, а само при необходимост и по преценка на служителите на отдел „Пътна полиция“ към СДВР. Временната организация ще действа до приключването на транспортирането и предаването на изборните книжа и материали от районните избирателни комисии.

Мярката цели да осигури безпрепятственото придвижване на изборната документация и нормалното протичане на процедурите след приключване на вота.

Редактор: Цветина Петкова