Политическите партии реагираха след инцидента с журналиста Соня Колтуклиева и НСО.

Спречкването стана в четвъртък в центъра на София при опит на Колтуклиева да зададе въпрос на председателя на Народното събрание Михаела Доцова. На кадри, разпространени в социалните мрежи, се вижда как Колтуклиева отваря вратата на кола, в която е Доцова. Служител на НСО бута Колтуклиева, която пада по гръб на плочките. Непосредствено след случилото се служителите на НСО и автомобилът, в който е Доцова, напускат мястото. Инцидентът се разигра пред централата на „Прогресивна България”.

Президентът ще поиска оставката на началника на НСО

„Няма да допуснем случая със Соня Колтуклиева да се използва за реабилитация на сглобката", гласи позицията на „Прогресивна България”.

От партията заявяват, че са срещу всяка прекомерна употреба на сила, а законите и правилата трябва да са валидни за всички. „Нарушаването им е недопустимо, както от страна на представители на институциите, така и от граждани и представители на медиите. Очакваме резултатите от разследването и считаме, че подобни случаи не трябва нито да се провокират, нито да се допускат, нито да се използват за користни политически цели”, пише в позицията на „Прогресивна България”.

„Исканата оставка на председателя на парламента от страна на опозицията е неадекватна и не само игнорира установените в НСО процедури, но и разкрива възкресяването на сглобката. Опитът въпросният инцидент да се използва за политическа реабилитация на сглобката няма да успее”, се казва още в позицията.

От ГЕРБ съобщиха, че са събрали 39 от необходимите 80 подписа на народни представители за свикване на извънредно заседание на НС и за искане на оставката на председателя на парламента Михаела Доцова. ГЕРБ отправят покана към всички опозиционни парламентарни групи да се присъединят към двете искания и да подкрепят инициативата с подписите си.

„Намираме за недопустимо поведението на Михаела Доцова, след грубата реакция на охраняващите я от НСО, да напусне невъзмутимо мястото на инцидента. Това поведение е несъвместимо с институцията, която представлява. Председателят на Народното събрание не може да претендира за уважение към институцията и да я представлява след вчера", пишат от ГЕРБ.

Началникът на НСО обяви, че е готов да подаде оставка

„В рамките на днешния ден Доцова може сама да преосмисли своето поведение от последните 24 часа и да прецени дали поведението ѝ съответства на висотата на поста, който заема”, заяви Деница Сачева.

По думите ѝ случката със Соня Колтуклиева има две измерения – несъразмерното използване на сила от НСО, както и усещането за безразличие, което остана в българското общество към човек, който е паднал. „Не бихме искали НС да се свързва с репресии към свободата на словото и към журналистите“, заяви депутатът от ГЕРБ. Според нея действията на НСО трябва да бъдат разследвани по бърз и обективен начин.

Сачева каза още, че са уведомили групите на „Продължаваме Промяната” и „Демократична България” и очакват техните решения.

Цялата парламентарна група на ДПС се присъединява към подписката, заяви заместник-председателя на ПГ на ДПС Искра Михайлова. Тя допълни, че ще настояват за оставката на началника на Националната служба за охрана (НСО) ген. Емил Тонев.

„НСО посегна на български гражданин, жена, дори нейното поведение да е било в противоречие с някакви протоколи. Несъобразеното насилие е насилие и то остава такова, но това, което най-много възмути всички е, че председателят на НС избяга. Тя се качи в колата си и избяга. Това е недопустимо. Първият човек в държавата показа как се държи към гражданите, независимо дали това е журналист, който задава неудобни въпроси”, каза Михайлова.

Тя допълни, че е била охранява от НСО и каза, че охраняваното лице може да реагира в подобни случаи. „Аз съм била в такава кола и всичко се вижда. Това е причината още снощи да поискаме оставките както на Михаела Доцова, така и на генерал Емил Тонев”, заяви Михайлова.

От „Демократична България” написаха снощи позиция на страницата си във Facebook. Според формацията „самозабравила се власт не може да осигури единството на нацията”.

„Днес са нужни две оставки - на началника на НСО Тонев и на председателя на Народното събрание Доцова.

Няма нужда да губим обществено време в безкрайни дискусии дали трябва да си тръгнат. Неадекватността и непрофесионализма не са политическа позиция, която подлежи на дебат. Тя е основание да освободиш поста.

Проявете достойнство и напуснете. Не лъжете и не увъртайте повече. Ситуацията е ясна.

Начинът, по който човек подава оставка, също показва дали разбира тежестта на поста, който е заемал. Оставката не е просто формален акт. Тя е способността да осъзнаеш границата, която си преминал, и отговорността, която носиш.

Забележително е мълчанието на управляващите, които все още не са дали ясна оценка на случилото се. И това мълчание вече е позиция - израз на арогантност и самозабравяне.

Сериозна отговорност носи Йотова. Президентът не е страничен наблюдател на НСО. Службата е към президентската институция и държавният глава упражнява общо ръководство и контрол върху нея. Да осъдиш случилото се и да поискаш доклад е необходимата първа реакция. Но отговорността не приключва с позиция на прессекретариата. Тя започва там, където думите трябва да бъдат последвани от решения.

Ако ръководството на НСО не може да гарантира професионализъм, мярка и уважение към човешкото достойнство, президентът Йотова трябва да поеме институционалната си отговорност и да освободи началника на НСО, ако той не си тръгне сам още днес. А Румен Радев също не може да се скрие от политическата отговорност за модела и кадрите, утвърждавани по време на неговото президентство. Отговорността не изчезва заедно с поста.

Самозабравила се власт не може да осигури единството на нацията.

Високият пост не е броня срещу отговорността. Тъкмо обратното - колкото повече власт имаш, толкова по-висока е летвата. Когато преминеш границата, отвъд която човешкото достойнство престава да бъде абсолютна ценност, не се оправдаваш, не лъжеш, не протакаш и не чакаш бурята да отмине.

Тръгваш си.

Защото именно на върха най-ясно се вижда кой има мярка, кой носи отговорност и кой е способен да упражнява власт.

Тръгвайте си. И не чакайте повече. Подайте оставките си!”, гласи целият текст на позицията.

Реакция дойде и от лидера на „Продължаваме Промяната” Асен Василев. Той пише: „Пълно самозабравяне”.

Соня Колтуклиева след сблъсъка със служител на НСО: Благодаря на Бог, че ме остави жива

Председателят на „Възраждане” Костадин Костадинов написа: „Просто не се прави така.“ Той заявява, че е потресен от поведението на НСО и иска оставката на президента Илияна Йотова.