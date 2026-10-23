Започнаха подготвителните строителни дейности за изграждането на бъдещия Терминал 3 на летище „Васил Левски” в София.

Искам Терминал 3 да бъде място на връщане. Хората да избират София и България с увереността, че тук намират възможности да работят, да развиват идеите си и да градят добър живот. Това заяви кметът на столицата Васил Терзиев при официалния старт на първия етап от проекта.

Летище „Васил Левски“ има нова система за обработка на багаж

Снимка: СО

Дейностите се реализират от летищния оператор „СОФ Кънект” съвместно със строителната компания „Главболгарстрой – Инфраструктурно строителство”. Първоначалната инвестиция надхвърля 7 млн. евро и обхваща изграждането на нов транспортен център, реконструкция на площада пред Терминал 2 и изместване на подземните комуникации.

Един от основните елементи е обособяването на нов автобусен център с 14 паркоместа и променена схема за движение. Предвижда се и пълно преустройство на пространството пред самия Терминал 2 – ще бъде изградена достъпна рампа за хора в инвалидни колички, а стоянката за таксита ще бъде преместена непосредствено пред входа на сградата, като движението им няма да спира по време на строежа.

В края на октомври започва и изграждането на новите подземни инженерни мрежи, обслужващи Терминал 2 и кулата за ръководство на въздушното движение.

Снимка: СО

„Изграждането на подземната инфраструктура преди началото на строителството на нов терминал е утвърдена международна практика при развитието на съвременните летища. Този подход ни позволява предварително да подготвим необходимите системи, за да гарантираме, че Терминал 3 ще бъде изграден върху надеждна основа”, посочи главният изпълнителен директор на „СОФ Кънект” Хесус Кабайеро.

Главният изпълнителен директор и заместник-председател на Съвета на директорите на „Главболгарстрой Холдинг” Емил Ангелов отбеляза от своя страна, че събитието бележи поредна важна стъпка в дългосрочното партньорство между летищния оператор и строителния холдинг.

Посланици на проекта за Терминал 3 са сноубордистите Тервел и Малена Замфирови, като по време на събитието Тервел Замфиров се включи в първите изкопни дейности, поемайки управлението на един от багерите.

Снимка: СО

Всички дейности по транспортния център, площадното пространство пред Терминал 2 и подземните мрежи трябва да приключат до края на март 2027 г. От летищния оператор допълват, че през ноември 2024 г. бяха пуснати в експлоатация два нови открити паркинга с 1045 места, а през февруари 2026 г. приключи и реновирането на покрития многоетажен паркинг на Терминал 2 на стойност 16,6 млн. евро.

Редактор: Мария Барабашка