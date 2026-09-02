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Инвестицията в проекта е на стойност 15 млн. евро
Нова система за обработка на багаж ще заработи от днес на Терминал 2 на летище "Васил Левски“. Така капацитетът за обработка на регистриран багаж значително ще се увеличи от 400 на 3200 багажа на час.
Новата система е част от модернизацията на летището и е предвидена да обслужва бъдещия капацитет от до 20 милиона пътници годишно след изграждането на Терминал 3 и обновяването на Терминал 2. Инвестицията в проекта е на стойност 15 млн. евро и е част от дългосрочните планове за развитието на летището в София като регионален авиационен хъб.
„Активни потребители”: Нискотарифните компании често променят правилата си, за да затруднят пътницитеРедактор: Дарина Методиева
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