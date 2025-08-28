Снимка: iStock
Асоциацията настоява да има единни правила за големината на куфарите за всички авиокомпании
Нискотарифните компании имат свои правила и често ги променят, за да затруднят пътниците. Това каза в „Интервюто в Новините на NOVA” изпълнителният директор на Българската национална асоциация „Активни потребители” Богомил Николов. Коментарът му е по повод новината, че един от превозвачите върна онкоболна жена заради куфар, с 1 см по-голям от допустимото. Случаят е от летище „Васил Левски” – София.
„Идеята на затрудняването е, когато стигнете до гейта и не отговаряте на условията, да ви бъдат поискани още пари”, посочи Николов. По думите му изменението на европейския регламент за защита правата на пътниците все още не е прието у нас. От „Активни потребители” настояват да има единни правила за големината на куфарите за всички авиокомпании.
Спор заради размерите на куфар: Защо онкоболна жена не успя да се качи на самолет
Изпълнителният директор на асоциацията коментира и случая със загиналото дете при парасейлинг в Несебър. По думите му тепърва обществото ще види текстовете, предвиждащи контрол и регулация на бранша.
Целия разговор гледайте във видеото.
