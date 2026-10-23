Заместник-кметът Хабибе Коджаисуф ще ръководи временно Община Сунгурларе, докато кметът Димитър Гавазов е в ареста. Той вече е подписал заповед, с която ѝ възлага да изпълнява функциите му, предаде БНР.

Съгласно Закона за местното самоуправление и местната администрация задържането на кмет не води автоматично до прекратяване на правомощията му. Затова Гавазов запазва поста си, а Коджаисуф ще поеме текущото управление на общината в негово отсъствие.

Кметовете на Сунгурларе и Белица остават в ареста

Решението идва, след като в четвъртък вечерта Бургаският окръжен съд остави в ареста кметовете на Сунгурларе и Белица - Димитър Гавазов и Радослав Ревански. Двамата са обвинени в участие в престъпен сговор с цел търговия с влияние.

Димитър Гавазов беше задържан при специализирана операция на ГДБОП в Община Сунгурларе. Според прокуратурата той, кметът на Белица Радослав Ревански и областният председател на ДПС в Бургас Христо Широков са участвали в престъпен сговор с цел търговия с влияние. Разследващите твърдят, че предполагаемата престъпна дейност е започнала в началото на 2024 г. и е продължила до 20 октомври 2026 г.

Арестът на Гавазов предизвика протести пред Съдебната палата в Бургас. Десетки жители на Сунгурларе и Руен, както и представители на местната власт, се събраха в негова подкрепа. Кметът на Руен Ахмед Мехмед изрази съмнения, че действията срещу Гавазов са политически мотивирани.

Повдигнаха обвинение на кметовете на Сунгурларе и Белица

По време на съдебното производство се появиха и твърдения за оказван натиск върху свидетели. Експертът по обществени поръчки в Община Сунгурларе Петър Мушиев заяви, че е бил подложен на психологически натиск при даването на показания. Тези твърдения не са установени като факти от съда.

Бургаският окръжен съд постанови задържане под стража на Гавазов, като разследването продължава.

Редактор: Цветина Петкова