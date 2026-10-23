Кметът на Сунгурларе Димитър Гавазов и на Белица Радослав Ревански остават в ареста. Това реши късно снощи Окръжният съд в Бургас, след като държавното обвинение поиска налагане на най-тежката мярка „задържане под стража“ на двамата.

Заедно с областния лидер на ДПС в Бургас Христо Широков те са обвинени в престъпен сговор за търговия с влияние.

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Обект на разследването са четири обществени поръчки в община Сунгурларе за 7 милиона евро. Според прокуратурата фирмите изпълнители по проектите са плащали в брой на обвиняемите между 25% и 35% от получените суми.

Защитникът на Гавазов – адвокат Станко Кралев каза, че ще обжалват. „Ще го обжалваме, не знам какви са мотивите. Само искам да знаете, че обвинението е по чл. 326, ал 6. Това е престъпление против реда и общественото спокойстиве, това е като хулиганството. Не иронизирам, съвсем сериозно говоря. За никакви милиони не става въпрос“, допълни той.

Редактор: Цвета Лазаркова