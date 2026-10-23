Доброволната Национална инициатива за намаляване на цените в Гърция ще продължи до края на годината. Това потвърдиха официално в четвъртък. Мярката има за цел да насърчи възможно най-голям брой предприятия да се включат в нея.

Министърът на развитието Такис Теодорикакос, председателят на Гръцката федерация на предприятията (SEV) Спирос Теодоропулос и председателят на Федерацията на гръцките хранително-вкусови индустрии (SEVT) Йоанис Йотис обявиха решението по време на работна среща в Министерството на развитието.

Каква е ситуацията с цените в Гърция и Румъния и по-евтино ли е в магазините там

Теодорикакос проведе разговор и с председателя на Асоциацията на супермаркетите в Гърция Йоанис Масутис, който препотвърди продължаващото участие на търговските вериги в инициативата.

В срещата участва и ръководителят на Независимия орган за контрол на пазара и защита на потребителите Деспина Цагари.

По време на разговорите беше договорено бизнес организациите SEV и SEVT да проведат консултации със своите членове, за да гарантират максимално широко включване на компании и да засилят усилията в подкрепа на гръцките домакинства.

Редактор: Мария Барабашка