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В Гърция - с 20 до 40% по-евтино, в Румъния - като в България
Каква е ситуацията с цените в Гърция и Румъния и по-евтино ли е в магазините там? Тенденцията гърци да идват да пазаруват в Петрич и Сандански се обърна - от месеци насам магазините и пазарите в Сидирокастро са посещавани колкото от гърци, толкова и от българи.
Достъпни цени и отлично качество карат хиляди наши сънародници от пограничните райони, но и не само да пренебрегват разстоянията и да правят големия си седмичен пазар в Гърция.
Започнаха проверки в складовете на големите търговски вериги
С пазар за 50 евро, който в България казва, че би му струвал 80 евро, от един от големите магазини в Сидирокастро излиза Атанас Тодоров. „Цените са поне с 30-40% по-евтини тук. Ще си направя един обяд, който ще ми излезе два пъти по-евтино отколкото в България, както ще мина и ще си купя перилни препарати”, казва той.
Българите до такава степен са се обърнали към гръцкия пазар, че знаят всякакви подробности за насрочени земеделски пазари, дни на отстъпки и дори непопулярни локални магазинчета. „Утре е пазара на Сидирокастро, оттам си вземам. От Македония ходя в едно село на пазар, оттам също пазарувам. Тук по пътя има фабрика за обезкостяване на месо, има магазин до фабриката. Всичко е много по-евтино, не знам какво става в България”, казва Атанас.
Производители отказват да берат грозде
На север положението е малко по-различно. В Румъния българите не пазаруват толкова активно, тъй като у нас цените на месото, хляба, млечните продукти и яйцата са по-ниски.
Румънците казват, че цените на хранителните стоки са се повишили, заради поскъпването на горивата. Показва го и официалната статистика, която посочва увеличение между 4 и 8% на хранителните стоки. Като причина се посочват разходите за горива или енергия.
Пилешкото месо на пазара в Гюргево е с около евро повече отколкото у нас. Василий продава плодове и зеленчуци на градския пазар в Гюргево. „Всичко е скъпо. Продаваме малки количества”, обяснява търговецът. Потребителите у нас са категорични, че високите цени неминуемо ще предизвикат реакция, която ще рефлектира върху супермаркетите и големите вериги.
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