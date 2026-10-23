Трима миньори са загинали при експлозия в мина за добив на каменни въглища в село Килимли в област Зонгулдак, която се намира на брега на Черно море в северозападната част на Турция, съобщиха турски медии. Предполага се, че компресия на газ гризу е причинила експлозията около 10:00 ч. тази сутрин, заяви валията на Зонгулдак Осман Хаджибекташоглу.

Осем миньори са се намирали под земята по време на инцидента. Спасителни екипи със специални детектори са успели да извадят всички тях, включително телата на тримата загинали.

Първоначално беше съобщено за две жертви и един все още затрупан миньор, с когото спасителите са поддържали връзка, но по-късно беше съобщено, че и неговото тяло е било извадено. Петимата оцелели са приети в болница.

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Освен спасителните екипи на мястото на инцидента се намират и екипи на жандармерията, полицията, пожарната, както и специализирани екипи на Службата за въглищните мини на Турция. Съобщава се, че мината в село Килимли е частна, фамилна мина.

По информация на турския министър на правосъдието Акън Гюрлек екип от минни инженери и двама прокурори е назначен за разследване на причините за експлозията.

Зонгулдак се счита за основния и най-важен миньорски регион на Турция със залежи на находища на черни каменни въглища.

Редактор: Цвета Лазаркова