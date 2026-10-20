14 души загинаха, а 7 бяха ранени след срутване в незаконна златна мина в Югозападна Колумбия. Инцидентът е станал в селския район Чамберо на община Санта Барбара де Искуанде.

Операциите по търсене и спасяване приключиха, заяви губернаторът на Нарино Луис Алфонсо Ескобар. Той призова правителството, Националната служба за мините и Министерството на енергетиката да ускорят процеса на легализиране на нелегалните мини, за да се подобрят условията на труд и стандартите за безопасност.

Расте броят на загиналите при свлачище в златна мина в Централноафриканската република (ВИДЕО)

През август 13 души загинаха при подобен инцидент в град Поликарба, разположен в същата провинция Нарино. В селските райони на Колумбия е широко разпространен нелегалният и нерегламентиран добив, при който често липсва подходяща инфраструктура. Това пък води до чести смъртоносни инциденти.

Редактор: Цветина Петрова