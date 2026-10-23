Мощният тайфун „Чампи“ предизвика сериозни затруднения в Тайван, където властите предприеха извънредни мерки заради приближаващата буря. Най-малко един човек е загинал, десетки са пострадали, а близо 1300 души са евакуирани от застрашени райони.

Заради опасните метеорологични условия учебните занятия са преустановени, а редица магазини, обществени институции и административни служби остават затворени. Мерките имат за цел да ограничат придвижването на хората и да намалят риска от инциденти.

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Сериозно е засегнат и въздушният транспорт. Отменени са повече от 900 полета, което наруши плановете за пътуване на хиляди пътници и доведе до затруднения в работата на летищата.

Тайфунът е придружен от ветрове със скорост до 190 километра в час и интензивни валежи. Метеоролозите предупреждават за опасност от внезапни наводнения и свлачища, особено в планинските райони и местата с вече натрупани значителни количества дъжд.

Според прогнозите бурята ще премине в близост до североизточното крайбрежие на Тайван, като силните ветрове и проливните дъждове се очаква да продължат и през следващото денонощие. След това тайфунът ще продължи движението си към Япония. Там също вече са предприети предпазни мерки, включително отмяна на полети заради очакваното влошаване на времето. Властите следят развитието на бурята и предупреждават жителите на застрашените райони да ограничат пътуванията и да спазват указанията на спасителните служби.

Редактор: Цветина Петкова