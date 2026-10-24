От 11:55 ч. е преустановено движението на влаковете през Централна гара София поради счупен токоснемател при прегариране на локомотив на пътнически превози. Вследствие на това липсва напрежение в контактната мрежа. Аварийни екипи на НКЖИ са на място за отстраняване на повредата.

Във връзка с повредата е въведена временна организация на влаковото движение. Отменени са крайградските пътнически влакове по направлението София – Перник – София и по направлението София – Костенец – София.



За осигуряване на движението са ангажирани маневрени дизелови локомотиви, с които ще се извършва придвижването на влаковите композиции до съседни гари.



Актуална информация за движението на влаковете и възникналите закъснения пътниците могат да следят на официалния сайт на БДЖ в раздел „Актуална информация“: https://www.bdz.bg/bg/c/live-updates

Редактор: Цветина Петрова