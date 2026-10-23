Най-малко 16 души са загинали при силно земетресение с магнитуд 7 по Скалата на Рихтер, което разтърси Тибет. По данни на китайските държавни медии ранените са 54 души, а над 300 жилища са разрушени.

Видео: "Ройтерс"

Епицентърът е в планински район, на около 400 километра североизточно от столицата Лхаса. Властите обявиха извънредно положение и изпратиха спасителни екипи.

🇨🇳🌍🚨 TIBET — Le moment où un puissant SÉISME DE MAGNITUDE 7,0 frappe la région. Des secousses impressionnantes filmées en direct. ⚠️ https://t.co/qWnOGQtIaq — KRONIK Insights (@KRONIKInsights) October 22, 2026

Електрозахранването в голяма част от засегнатия район е прекъснато. След основния трус са регистрирани още седем земетресения, най-силното от които с магнитуд 5,2 по Рихтер.

Редактор: Калина Петкова