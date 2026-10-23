Снимка: БГНЕС/Видео: "Ройтерс"
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Властите обявиха извънредно положение и изпратиха спасителни екипи
Най-малко 16 души са загинали при силно земетресение с магнитуд 7 по Скалата на Рихтер, което разтърси Тибет. По данни на китайските държавни медии ранените са 54 души, а над 300 жилища са разрушени.
Видео: "Ройтерс"
Епицентърът е в планински район, на около 400 километра североизточно от столицата Лхаса. Властите обявиха извънредно положение и изпратиха спасителни екипи.
🇨🇳🌍🚨 TIBET — Le moment où un puissant SÉISME DE MAGNITUDE 7,0 frappe la région. Des secousses impressionnantes filmées en direct. ⚠️ https://t.co/qWnOGQtIaq— KRONIK Insights (@KRONIKInsights) October 22, 2026
Електрозахранването в голяма част от засегнатия район е прекъснато. След основния трус са регистрирани още седем земетресения, най-силното от които с магнитуд 5,2 по Рихтер.Редактор: Калина Петкова
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