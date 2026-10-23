Снимка: БТА/AP Photo/Armin Durgut
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Студентската листа се изправя срещу партията на Александър Вучич
За втора поредна вечер улиците на Белград се изпълниха с десетки хиляди студенти и техни поддръжници. Със скандирания, песни и сръбски знамена те се събраха на площад „Славия“ за последния голям митинг преди предсрочните парламентарни избори на 25 октомври.
Студентското движение се изправя срещу партията на Александър Вучич, а последното социологическо проучване показва оспорвана надпревара между двете формации.
Сърбия се готви за предсрочни парламентарни избори в неделя
„Нашите депутатски мандати ще бъдат във вашите ръце – в ръцете на народа. И затова едно е сигурно – на 25 октомври Сърбия ще победи. А знаете ли защо? Защото победата ще бъде на студентите!“, заяви водачът на студентската листа Илия Сърданов.Редактор: Цвета Лазаркова
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