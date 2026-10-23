За втора поредна вечер улиците на Белград се изпълниха с десетки хиляди студенти и техни поддръжници. Със скандирания, песни и сръбски знамена те се събраха на площад „Славия“ за последния голям митинг преди предсрочните парламентарни избори на 25 октомври.

Студентското движение се изправя срещу партията на Александър Вучич, а последното социологическо проучване показва оспорвана надпревара между двете формации.

Сърбия се готви за предсрочни парламентарни избори в неделя

„Нашите депутатски мандати ще бъдат във вашите ръце – в ръцете на народа. И затова едно е сигурно – на 25 октомври Сърбия ще победи. А знаете ли защо? Защото победата ще бъде на студентите!“, заяви водачът на студентската листа Илия Сърданов.

Редактор: Цвета Лазаркова