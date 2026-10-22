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Хиляди демонстрираха в Белград в подкрепа на антикорупционното движение, което според проучване изпреварва управляващите
Сърбия се подготвя за предсрочни парламентарни избори в неделя, които ще противопоставят политическите сили около Александър Вучич на студентското антикорупционно движение и прозападната опозиция. В навечерието на вота хиляди привърженици на студентите се събраха на мащабна демонстрация в центъра на Белград.
Движението възникна преди две години след срутването на покрива на железопътната гара в Нови Сад - трагедия, която предизвика обществено недоволство и протести срещу корупцията. Оттогава студентите се утвърдиха като една от значимите политически сили в страната и отправиха сериозно предизвикателство към управлението на Вучич.
Хиляди сърби посрещнаха студентското движение в Белград
В изборната надпревара студентското движение се явява със своя листа. Сред участниците е и коалицията „Европейска Сърбия“ - алианс от прозападни опозиционни партии. Според цитирано социологическо проучване студентската листа събира подкрепа от 44,5%, докато Сръбската прогресивна партия на Вучич получава 42,7%.
"Това дори не е партийно-политическа борба; това е в буквалния смисъл битка за това дали Сърбия ще се върне на пътя на демокрацията, или ще продължи по пътя към автокрацията и по-нататък - към диктатурата. Това е единственият въпрос на тези избори", заяви политическият анализатор Драган Попович.Редактор: Георги Иванов
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