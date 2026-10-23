България продължава да бъде държавата с най-големи различия в разпределението на доходите в Европейския съюз. Въпреки известно подобрение спрямо предходната година страната ни остава на първо място по този показател, сочат данните на Евростат за 2025 г.

Коефициентът на Джини, чрез който се измерва неравенството в доходите, достига 37,7 пункта у нас при средно равнище от 29,2 за Европейския съюз. Разликата от 8,5 пункта показва, че доходите в България са разпределени значително по-неравномерно в сравнение със средното за останалите европейски държави.

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Макар показателят да се е понижил от 38,4 през 2024 г. до 37,7 през 2025 г., България продължава да оглавява европейската статистика. Това означава, че разликата между доходите на отделните групи от населението остава сериозна въпреки отчетеното подобрение.

След България сред държавите с най-голямо неравенство се нареждат Латвия с коефициент 35,6 и Литва с 35,5. В противоположния край на класацията са Словакия, Белгия и Чехия, където разпределението на доходите е значително по-равномерно.

За Европейския съюз като цяло се отчита леко намаляване на неравенството. Средният коефициент на Джини се понижава от 29,4 през 2024 г. до 29,2 през 2025 г.

Индикаторът измерва доколко равномерно са разпределени разполагаемите доходи между хората в дадена държава. При стойност 0 всички получават еднакви доходи, докато стойност 100 означава, че целият доход е съсредоточен в един човек.

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Колкото по-висок е коефициентът, толкова по-големи са различията между доходите на отделните домакинства. Разполагаемият доход включва средствата, с които хората реално могат да покриват разходите си след приспадане на данъците и социалните осигуровки и отчитане на получените социални плащания.

Показателят не измерва пряко нито равнището на заплатите, нито дела на хората, живеещи в бедност. Той показва как се разпределят доходите в обществото.

Редактор: Цветина Петкова