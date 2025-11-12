Средният ръст на годишните възнаграждения, приравнени към работа на пълен работен ден, в Европейския съюз е 5,2 процента през 2024 г. спрямо предходната година, достигайки 37 840 евро. Това сочат актуалните данни на Евростат. Темпът на увеличение се забавя спрямо отчетеното 6,1 процента през 2023 г.

В България възнагражденията са се повишили с 13,9 процента до 15 387 евро годишно, което поставя страната на трето място в ЕС по темп на растеж след Румъния (16,7 процента) и Полша (16,6 процента).

Правителството е изплатило над 3,6 млрд. лева повече за заплати тази година в сравнение с предходната

Въпреки това, страната ни остава на последно място в Европейския съюз по размер на коригираното годишно възнаграждение, като заплатите у нас представляват 38,7 процента от средното за ЕС. Година по-рано този показател е бил 35,7 на сто.

В дъното на класацията са и Гърция (17 954 евро), и Унгария (18 461 евро). Най-високи средни годишни заплати за пълно работно време през 2024 г. са отчетени в Люксембург (83 000 евро), Дания (71 600 евро) и Ирландия (61 100 евро).

Редактор: Цветина Петкова