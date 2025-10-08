Снимка: iStock
Финансовият министър отчете ръст от над 18% във възнагражденията, най-голямо е увеличението в образованието
Правителството е платило над 3 милиарда и 600 милиона лева повече за заплати през тази година в сравнение с предходната. Това заяви министърът на финансите Теменужка Петкова в началото на редовното заседание на Министерския съвет.
По думите ѝ става въпрос за ръст от над 18 процента.
Тристранният съвет обсъди повишението на минималната заплата от 2026 г.
Според Петкова в сектор "Образование" са изплатени с 907 милиона лева повече. Ръстът при възнагражденията в здравеопазването е 98 милиона лева, а в отбраната увеличението за заплати и други възнаграждения е малко над 633 милиона лева.Редактор: Мария Барабашка
