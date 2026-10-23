Гръцкият парламент прие закон, който забранява използването на социални мрежи от деца под 15 години. Ограничението влиза в сила от 1 януари 2027 година.

Платформите разполагат с два месеца и половина, за да въведат система за проверка на възрастта, без да нарушават личните данни на потребителите.

Гърция забранява използването на социални мрежи за деца под 15 г.

Според премиера Кириакос Мицотакис целта е децата да бъдат предпазени от безкрайното стоене пред екраните, което вреди на съня, концентрацията и общуването им. Гърция е сред седемте държави от ЕС, които търсят общо европейско решение за проверка на възрастта.

Редактор: Никола Тунев