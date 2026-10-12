Гърция е на път да стане една от първите държави в Европейския съюз, които ще забранят на деца и младежи под 15-годишна възраст да използват социални мрежи.

Забраната, която трябва да влезе в сила на 1 януари 2027 г., беше представена днес от държавният министър Акис Скерцос на пресконференция с участието на други министри в Атина. „Време е да се заемем с въпроса за потенциалната дигитална зависимост“, каза Скерцос.

Още през април премиерът Кириакос Мицотакис заяви в TикТок, че подобна забрана предстои. Министърът на здравеопазването Адонис Георгиадис цитира проучване сред 2500 ученици, според което една четвърт от анкетираните съобщават, че използват прекомерно социалните мрежи. Един на всеки петима заявява, че се чувства нервен или несигурен и изпитва проблеми с концентрацията, когато няма достъп до мобилния си телефон.

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Според министъра на цифровото управление Димитрис Папастергиу при нарушения от страна на платформите ще бъдат прилагани европейски механизми за контрол и санкции. Съгласно Закона за цифровите услуги при определени нарушения са възможни глоби в размер до 6% от глобалния годишен оборот на съответната компания.

През септември Европейската комисия представи т.нар. EU Kids Act като общоевропейско решение за защита на непълнолетните онлайн. Той предвижда забрана за използване на социални мрежи от лица под 13 години и изисква потребителите да са навършили поне 15 години, за да могат сами да създават свои акаунти.

В момента Европейският парламент и държавите членки обсъждат предложението.

Редактор: Цвета Лазаркова