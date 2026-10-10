Снимка: iStock
Новите правила бяха въведени от турската Дирекция по киберсигурност
Турция забрани на доставчиците на социални мрежи да предлагат услуги на деца под 15 години. Новите правила бяха въведени от турската Дирекция по киберсигурност и бяха публикувани днес в Държавния вестник на Турция.
Също така доставчиците трябва да направят надеждността на методите за проверка, структурата на алгоритмите и политиките за услуги, насочени към деца, „ясни, проверими и подлежащи на тестване за потребителите, родителите и дирекцията“. Освен това те трябва да създадат ясни и лесни за използване инструменти за родителски контрол.
Нова регулация на социалните мрежи?: Европейският дебат за подрастващите в интернет
Тези правила са част от нов закон за социалните мрежи, приет от турския парламент през април тази година.Редактор: Дарина Методиева
Добави ни в предпочитани източници в Google
Последвайте ни