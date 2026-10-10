Турция забрани на доставчиците на социални мрежи да предлагат услуги на деца под 15 години. Новите правила бяха въведени от турската Дирекция по киберсигурност и бяха публикувани днес в Държавния вестник на Турция.

Също така доставчиците трябва да направят надеждността на методите за проверка, структурата на алгоритмите и политиките за услуги, насочени към деца, „ясни, проверими и подлежащи на тестване за потребителите, родителите и дирекцията“. Освен това те трябва да създадат ясни и лесни за използване инструменти за родителски контрол.

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Тези правила са част от нов закон за социалните мрежи, приет от турския парламент през април тази година.

Редактор: Дарина Методиева