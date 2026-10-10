Новите правила бяха въведени от турската Дирекция по киберсигурност

Турция забрани на доставчиците на социални мрежи да предлагат услуги на деца под 15 години. Новите правила бяха въведени от турската Дирекция по киберсигурност и бяха публикувани днес в Държавния вестник на Турция.

Също така доставчиците трябва да направят надеждността на методите за проверка, структурата на алгоритмите и политиките за услуги, насочени към деца, „ясни, проверими и подлежащи на тестване за потребителите, родителите и дирекцията“. Освен това те трябва да създадат ясни и лесни за използване инструменти за родителски контрол.

Нова регулация на социалните мрежи?: Европейският дебат за подрастващите в интернет

Тези правила са част от нов закон за социалните мрежи, приет от турския парламент през април тази година.

Редактор: Дарина Методиева
Източник: Симона - Алекс Михалева, БТА

Добави ни в предпочитани източници в Google

Последвайте ни

tracking tracking tracking tracking tracking tracking tracking