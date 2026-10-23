Непал ще получи 20 милиона долара помощ от фонда на ООН за компенсиране на загуби и щети, причинени от климатичните промени, във връзка с опустошителните наводнения по границата с китайския автономен район Тибет през август, съобщи късно снощи непалското правителство, цитирано от „Ройтерс“.

Наводненията на 26 август отнеха живота на около 1500 души, а над 5000 все още са в неизвестност.

По официални данни бедствието е засегнало около 60 000 души от 15 000 семейства и е причинило щети за приблизително 2,7 милиарда долара на инфраструктура, включително пътища, мостове, училища и 13 водноелектрически централи.

Стотици чуждестранни туристи са в неизвестност след внезапни наводнения в Непал (ВИДЕО+СНИМКИ)

Първоначалните официални оценки показват, че разходите за възстановяване може да надхвърлят 4,7 милиарда долара. Помощта от ООН представлява по-малко от 1% от средствата, необходими на Непал за покриване на щетите от наводненията.

Подкрепата от Фонда за реагиране при загуби и щети има за цел „да помогне за справяне със сериозните щети, причинени от бедствието, свързано с климатичните промени“, се казва в изявление на Министерството на земеделието, горите и околната среда на Непал.

Непал е поискал помощта с писмо до фонда през август, по-малко от седмица след наводненията.

В първата си реч пред Общото събрание на ООН през септември 36-годишният министър-председател Балендра Шах заяви, че бедствието в Непал е предупреждение към света и обвини климатичните промени за наводнението въпреки незначителния дял на страната в глобалните емисии.

Редактор: Цвета Лазаркова