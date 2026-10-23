Двама въоръжени палестинци откриха огън по израелски военен контролно-пропускателен пункт в окупирания Западен бряг в петък, съобщи CNN. При нападението са ранени петима души, двама от които са в критично състояние.

Информацията за състоянието на пострадалите е потвърдена от израелската служба за спешна медицинска помощ „Маген Давид Адом“.

Израелската армия застреля двама тийнейджъри на Западния бряг

След стрелбата израелската армия обяви, че налага пълна блокада на град Хеброн, разположен в южната част на Западния бряг.

Не се съобщават подробности за самоличността и съдбата на двамата нападатели, както и дали сред ранените има военнослужещи или цивилни граждани. Двамата нападатели са били застреляни.

Според изявление на канцеларията на премиера Нетаняху е заявил, че е било предотвратено мащабно нападение. Той е разпоредил незабавно затваряне на Хеброн, в близост до който е извършено нападението, както и пълно затваряне на Западния бряг.

Малко по-късно израелският премиер Бенямин Нетаняху обяви по време на посещение в района на Хеброн, че армията ще започне голяма операция, включваща евакуация на палестински жители, предаде „Франс прес”.

„Ще евакуираме жителите и ще обикаляме от къща на къща”, заяви Нетаняху, визирайки квартала, откъдето произхождат двамата ликвидирани нападатели.

„Изглежда, че терористи от „Хамас“ са планирали мащабно нападение с цел убийството на невинни цивилни, за което свидетелстват големите количества открити оръжия и боеприпаси. Нашите храбри войници осуетиха нападението с кураж и решителност. Поздравявам ги за действията им и пожелавам бързо възстановяване на ранените”, сподели още той.

Разпоредих на ЦАХАЛ и силите за сигурност незабавно да отцепят град Хеврон и да предприемат допълнителни мерки за сигурност, за да предотвратят терористични нападения, идващи от Юдея и Самария.

„Министърът на отбраната и аз обмисляме операция с много големи мащаби на Западния бряг, каквато не е имало от времето на Шестдневната война през 1967 г.”, каза той във видеообръщение.

„Армията е готова да я осъществи и ние ще определим момента, но тя вече е в ход”, добави израелският премиер.

Редактор: Цветина Петкова