Израелската армия е убила двама тийнейджъри в окупирания Западен бряг в сряда вечерта. Това заявиха от палестинското Министерство на здравеопазването. Същевременно израелската армия заяви, че е открила огън по време на „насилствен бунт“.

19-годишният Омар Мохамад Наджи ал-Насан и 16-годишният Халил Расем Халил Шахада били застреляни от израелската армия в село Ал-Мугайир, североизточно от Рамала в централната част на Западния бряг.

Ръководителят на местния съвет на Ал-Мугайир - Амин Абу Алия, заяви, че „израелски заселници се опитали да откраднат овце от две къщи“ в селото и че след възникналото противопоставяне „израелската армия е наложила обсада на селото, преди да нахлуе в центъра му“. Той заяви, че израелските сили разположили снайперисти в сградите, които „открили огън с бойни патрони срещу жители, опитали се да се противопоставят на заселниците“.

Междувременно израелската армия заяви, че е „осигурила входа“ към селото „с цел да улесни връщането на добитъка, принадлежащ на израелски цивилни, който е бил намерен в района на селото“.

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„По време на действията на силите в района избухна насилствен бунт. Терористи хвърляха бетонни блокове и камъни по органите на реда. Силите отговориха, като откриха огън по основните подстрекатели, за да отстранят заплахата“, заявиха от армията, като добавиха, че действията по случая се преразглеждат.

Палестинският Червен полумесец съобщи, че двамата тийнейджъри били тежко ранени от бойни патрони по време на сблъсъците - Насан бил прострелян във врата, а Шахада в гърба. Те били откарани в две болници в Рамала, където лекарите са констатирали смъртта им.

Кадри, заснети в медицинския център в Рамала, показват опечалени, събрали се около едно от телата, увито в палестинско знаме. Опечалените изнесли тленните останки от болницата и скандирали: „С душите и кръвта си ще се жертваме за теб, мъченико. Създадени сме, за да живеем в свобода“.

Западният бряг, окупиран от Израел от 1967 г., е свидетел на рязко засилване на насилието след избухването на войната в Ивицата Газа след нападението на „Хамас“ срещу Израел на 7 октомври 2023 г.

Нападенията на заселници срещу палестинци са се увеличили и са станали почти ежедневни. Най-малко 1105 палестинци, включително редица бойци, са убити от израелски войници или заселници. Най-малко 48 израелци, както цивилни, така и представители на силите за сигурност, са убити на Западния бряг при нападения, извършени от палестинци, или по време на сблъсъци с израелските сили, сочат официални израелски данни.

Редактор: Дарина Методиева