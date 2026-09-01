Световната продоволствена програма на ООН (СПП) обяви, че намалява наполовина хранителната си помощ за Западния бряг заради недостиг на финансиране.

Броят на хората, които ще получават подкрепа, ще бъде сведен до 200 000.

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„СПП е принудена да намали наполовина броя на хората, на които помагаме на Западния бряг. Това се случва в момент, когато нуждата от хранителна помощ там се е увеличила повече от два пъти спрямо преди две години“, заяви пред журналисти в Женева представителят на организацията в палестинските територии Шон Хюз.

Редактор: Никола Тунев