„Най-важното е да се работи изключително активно в периода между тази вечер и Деня за размисъл следващата събота, за да може да се мобилизира този спящ електорат. Да бъдат изпратени правилните послания и хората да отидат да гласуват. С 22% избирателна активност, който и да спечели, това ще бъде някак си обидно за нас като народ“. Това заяви спортният журналист Камен Алипиев, член на инициативния комитет на Андрей Гюров и Георги Кандев, в коментар за първите резултати от изборния ден.

Алипиев определи предварителните резултати като повод за повече оптимизъм в сравнение с очакванията по време на предизборната кампания. По думите му социологическите проучвания, които показвали значителна разлика между двете водещи кандидатски двойки, са създавали различни очаквания за развитието на вота.

„Тази малка разлика дава шанс да видим един избор, какъвто на нас ни харесва следващата неделя, по време на балотажа“, заяви журналистът.

Алипиев постави специален акцент върху ниската избирателна активност, която определи като сериозен проблем за изборния процес.

„Към 16 часа на изборите в Сърбия, които имат наистина съвсем различен контекст от нашите, имаше 56% избирателна активност срещу 16% в България“. Или хората наистина прекалено много са решили, че всичко е решено, или просто не искат и не виждат смисъл в това да гласуват“, коментира той.

По думите му по-високата избирателна активност е важна не само за крайния резултат, но и за общественото доверие в избора на следващия президент.

„Не е само моя теория, че начинът, по който Йотова и Вълчев направиха своите предизборни срещи, е може би нещо остаряло от времената на развития социализъм. Тогава хората се докарваха едва ли не насила, за да срещнат своите кандидати“, заяви Алипиев.

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Редактор: Габриела Павлова