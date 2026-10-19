Поискаха спешно асфалтиране на целия авариен път над свлачището, което отнесе част от основния път между Смолян и Пампорово. Временното трасе е единствената пряка връзка на курорта към областния град. През него се осъществява снабдяването на хотелите и заведенията и се превозва персонал. Кметът на Смолян Николай Мелемов свика спешна среща.

От 1 декември се въвежда специален режим на движение по аварийния път. Трасето ще бъде еднопосочно по график. От 06:00 до 13:00 часа автомобилите ще се пропускат в посока Смолян – Пампорово, а от 13:00 до 06:00 часа сутринта – от Пампорово към Смолян. „Ще асфалтираме най-тежкия участък от 20-30 метра, но за целия път нямаме тези пари”, заяви Мелемов.

Според представители на бизнеса обаче това не е решение и няма как през зимните месеци трасето да бъде поддържано от снегопочистващите фирми, ако цялостно не бъде асфалтирано.

Пампорово остава без пряк път към Смолян за зимния сезон

„Ако този път не бъде асфалтиран цялостно, а остане на чакъл, е невъзможно да се използва при зимни условия”, заяви изпълнителният директор на „Пампорово” АД Стефан Присадов.

„В този район има над 400 апартамента и 100 къщи. В момента всички тези комплекси са затворени. Не работим и няма да работим и през зимата. Реално фалираме заради един път, който общината или държавата не може да асфалтира в рамките на 300 метра. Това е смешно”, посочи собственикът на комплекс Костадин Узунов.