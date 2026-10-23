Снимка: БТА
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Земетресението е регистрирано на дълбочина 10 километра
Най-малко 16 души са загинали при силното земетресение от 7 по Рихтер, което разтърси Тибет. По данни на китайските държавни медии ранените са 54-ма, а над 300 жилища са разрушени.
Епицентърът е в планински район, на около 400 километра североизточно от столицата Лхаса. Трусът е регистриран на дълбочина 10 километра.
Властите обявиха извънредно положение и изпратиха спасителни екипи. Електрозахранването в голяма част от засегнатия район е прекъснато.
Земетресение разлюля китайския автономен район Тибет
След земетресението местните жители са напуснали домовете си и са потърсили убежище навън.
Регистрирани са седем вторични труса от над 5 по Рихтер.
Това е най-силното подобно земетресение в Китай от януари 2024 г. насам.Редактор: Георги Иванов
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