Най-малко 16 души са загинали при силното земетресение от 7 по Рихтер, което разтърси Тибет. По данни на китайските държавни медии ранените са 54-ма, а над 300 жилища са разрушени.

Епицентърът е в планински район, на около 400 километра североизточно от столицата Лхаса. Трусът е регистриран на дълбочина 10 километра.

Властите обявиха извънредно положение и изпратиха спасителни екипи. Електрозахранването в голяма част от засегнатия район е прекъснато.

Земетресение разлюля китайския автономен район Тибет

След земетресението местните жители са напуснали домовете си и са потърсили убежище навън.

Регистрирани са седем вторични труса от над 5 по Рихтер.

Това е най-силното подобно земетресение в Китай от януари 2024 г. насам.

Редактор: Георги Иванов