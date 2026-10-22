Земетресение с магнитуд 7 по Рихтер беше регистрирано в китайския автономен район Тибет.

Епицентърът на труса е бил в окръг в Северен Тибет, района на град Нагчу, на дълбочина 10 километра, сочат данни на Китайският сеизмологичен център.

Климатичните промени са допринесли за катастрофалното срутване на ледник и скали в Непал

Трусът е бил усетен в района. Епицентърът му е бил на около 400 километра от Лхаса, административния център на Тибет.

Редактор: Никола Тунев