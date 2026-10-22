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Трусът е с магнитуд 7 по Рихтер
Земетресение с магнитуд 7 по Рихтер беше регистрирано в китайския автономен район Тибет.
Епицентърът на труса е бил в окръг в Северен Тибет, района на град Нагчу, на дълбочина 10 километра, сочат данни на Китайският сеизмологичен център.
Климатичните промени са допринесли за катастрофалното срутване на ледник и скали в Непал
Трусът е бил усетен в района. Епицентърът му е бил на около 400 километра от Лхаса, административния център на Тибет.Редактор: Никола Тунев
Източник: Габриела Иванова, БТА
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