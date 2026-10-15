Преди няколко години зарядната инфраструктура за електромобили в България беше концентрирана основно около няколко големи града и основните пътни направления. Днес картината постепенно се променя, а една българска компания избира различен подход към развитието на мрежата – не само мощни зарядни центрове по магистралите, а голям брой по-достъпни точки там, където хората живеят, работят и прекарват времето си.

По данни на компанията мрежата на GigaCharger вече надхвърля 1000 инсталирани зарядни станции в страната. Зад проекта стои български екип, който разработва и произвежда собствени системи за зареждане с мощности от 7,4 до 22 kW и решения за жилищни сгради, обществени пространства, хотели, ресторанти и бизнес обекти.

Не всяко зареждане трябва да е „бързо“

Една от идеите, върху които GigaCharger изгражда модела си, е проста – начинът на зареждане трябва да следва начина, по който използваме автомобила.

Бързите DC станции са незаменими при дълги пътувания, когато водачът иска да продължи след 20 или 30 минути. В града обаче автомобилът често остава паркиран с часове – през нощта пред дома, през работния ден пред офиса или по време на престой в хотел, ресторант или търговски обект.

Именно тук по-нискомощните зарядни станции за електрически автомобили имат друго предимство – позволяват електроенергията да се разпределя за по-дълъг период, без за всяка отделна точка да е необходима огромна присъединена мощност, като по този начин може и да се балансира умно разпределянето на електроенергията. По този начин могат да бъдат намалени и сметките за ел.енергия в обекта.

Според GigaCharger част от решенията на компанията могат да работят с мощност от около 7 kW, докато моделите за по-интензивно използване достигат 22 kW. Малките размери позволяват монтаж на стена или върху настилка и правят технологията особено

подходяща за гъсто населена градска среда, без това да пречи на хората, които в момента нямат нужда от зареждане на електромобил.

Така вместо десетки автомобили да се концентрират около няколко мощни зарядни центъра, инфраструктурата може да бъде разпределена между повече квартали, паркинги и обществени пространства.

Зарядната точка постепенно става част от ежедневието

Това вече може да се види и в реализираните от компанията проекти – зарядни станции има пред жилищни сгради, хотели, ресторанти, спортни обекти и на публично достъпни места.

Компанията предлага и модел, при който самата зарядна станция и монтажът могат да бъдат осигурени от GigaCharger, като за потребителите са разработени различни режими на използване и контрол на достъпа. Управлението на зареждането, плащането и намирането на публични точки става през мобилното приложение на компанията.

Този подход превръща зарядната инфраструктура от отделен специализиран обект в част от обичайното градско оборудване – подобно на осветлението, паркирането или телекомуникационната инфраструктура.

Темата става още по-актуална на фона на европейските цели за развитие на зарядната инфраструктура. Европейският регламент AFIR поставя национални цели за достатъчна публично достъпна зарядна мощност спрямо броя електромобили, а европейските градски организации подчертават ролята на местните власти при планирането и разполагането на инфраструктурата.

В България публикуваният през 2025 г. проект на Закон за насърчаване на електрическата мобилност също поставя акцент върху облекчаването на процедурите и предвижда конкретна роля за общините при осигуряването на места за зарядни устройства.

Въпросът е и колко трябва да струва електромобилността

От GigaCharger поставят и друг въпрос – когато на пазара вече съществуват готови частни модели за изграждане на инфраструктура без значителен публичен разход, трябва ли те да чакат с години, докато паралелно се планират бъдещи публично финансирани проекти за същата цел? Защото понякога изграждането на една зарядна станция не изисква мащабен инфраструктурен проект. Необходима е подходяща локация, разумна мощност, ясна процедура и решение.

Следващите 1000

За GigaCharger достигането на над 1000 станции е по-скоро междинен етап. Компанията вече работи с решения за България, Румъния и Гърция, а идеята е мрежата постепенно да се разширява там, където зарядната точка е най-полезна – възможно най-близо до ежедневния маршрут на хората.

Електромобилността няма да се развива само с по-големи батерии и все по-мощни зарядни станции. За градовете вероятно ще бъде също толкова важно да имат много повече точки, разпределени на правилните места.

Технологията за това вече съществува.

Редактор: Цветина Петрова