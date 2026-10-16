13 октомври 2026 г. е важна дата за потребителите на Windows и Office. На тази дата приключи обслужването на Windows 11, версия 24H2, в изданията Home и Pro, както и поддръжката на Office 2021. Програмите ще продължат да работят, но за тези версии вече няма да се предоставят редовни актуализации на защитата и корекции на грешки.

Потребителите, които планират обновяване на софтуера си, могат да разгледат Windows 11 Pro , който в момента се предлага в Godeal24 за 12,25 €. Сред функциите на Pro версията са криптиране на диска чрез BitLocker, отдалечен работен плот, Hyper-V и Windows Sandbox. Преди покупка е препоръчително да се провери дали хардуерът на компютъра отговаря на системните изисквания.

За потребителите, които търсят офис софтуер, Office 2024 Pro Plus за един компютър се предлага за 22,99 €. Лицензът за пет компютъра струва 99,95 €, или 19,99 € на компютър. Пакетът включва познати приложения за продуктивност, сред които Word, Excel и PowerPoint.

Като алтернатива потребителите могат да изберат акаунт Office 365 Pro Plus за пет устройства с валидност една година , който се предлага за 35,99 €.

Проверката на използваните софтуерни версии и наличните лицензионни възможности може да помогне на потребителите да планират обновяването на своите компютри. Преди покупка е добре да се прегледат условията на лиценза, начинът на активиране и съвместимостта с конкретното устройство. Условията и наличността на офертите могат да се променят.

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Изборът на доставчик на софтуер е важен, особено когато става въпрос за лицензи, активиране и последваща поддръжка. Godeal24 предлага софтуерни лицензи, дигитална доставка и обслужване на клиенти, без разходи за физическа доставка.

Според информацията на търговеца клиентите могат да разчитат и на техническа помощ преди и след покупката. Godeal24 посочва оценка от 4,8 звезди в Trustpilot, както и множество клиентски отзиви.

Преди поръчка е препоръчително да се проверят условията на лиценза, броят поддържани устройства, срокът на валидност и начинът на активиране.