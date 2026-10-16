Програмите ще продължат да работят, но за тези версии вече няма да се предоставят редовни актуализации на защитата и корекции на грешки
13 октомври 2026 г. е важна дата за потребителите на Windows и Office. На тази дата приключи обслужването на Windows 11, версия 24H2, в изданията Home и Pro, както и поддръжката на Office 2021. Програмите ще продължат да работят, но за тези версии вече няма да се предоставят редовни актуализации на защитата и корекции на грешки.
Потребителите, които планират обновяване на софтуера си, могат да разгледат Windows 11 Pro, който в момента се предлага в Godeal24 за 12,25 €. Сред функциите на Pro версията са криптиране на диска чрез BitLocker, отдалечен работен плот, Hyper-V и Windows Sandbox. Преди покупка е препоръчително да се провери дали хардуерът на компютъра отговаря на системните изисквания.
За потребителите, които търсят офис софтуер, Office 2024 Pro Plus за един компютър се предлага за 22,99 €. Лицензът за пет компютъра струва 99,95 €, или 19,99 € на компютър. Пакетът включва познати приложения за продуктивност, сред които Word, Excel и PowerPoint.
Като алтернатива потребителите могат да изберат акаунт Office 365 Pro Plus за пет устройства с валидност една година, който се предлага за 35,99 €.
Проверката на използваните софтуерни версии и наличните лицензионни възможности може да помогне на потребителите да планират обновяването на своите компютри. Преди покупка е добре да се прегледат условията на лиценза, начинът на активиране и съвместимостта с конкретното устройство. Условията и наличността на офертите могат да се променят.
Изгодни предложения за Office пакети
- Office 2024 Pro Plus – лиценз за 1 компютър – 22,99 €
- Office 2024 Pro Plus – лиценз за 3 компютъра – 62,97 € (20,99 € на компютър)
- Office 2024 Pro Plus – лиценз за 5 компютъра – 99,95 € (19,99 € на компютър)
- Office 365 Pro Plus – акаунт за 5 устройства, валиден 1 година – 35,99 €
- Office 2021 Pro Plus – лиценз за 1 компютър – 26,99 €
- Office 2019 Pro Plus – лиценз за 1 компютър – 24,75 €
Операционни системи на атрактивни цени
- Win 11 Professional – лиценз за 1 компютър – 12,25 €
- Win 11 Professional – 2 лиценза – 24,25 € (12,13 € на лиценз)
- Win 11 Professional – 3 лиценза – 35,25 € (11,75 € на лиценз)
- Win 11 Professional – 5 лиценза – 53,25 € (10,65 € на лиценз)
- Win 11 Home – лиценз за 1 компютър – 12,15 €
- Win 10 Professional – лиценз за 1 компютър – 8,25 €
- Win 10 Home – лиценз за 1 компютър – 8,15 €
- Win 10 Enterprise 2021 LTSC – лиценз за 1 компютър – 12,25 €
- Win 11 Enterprise 2024 LTSC – лиценз за 1 компютър – 12,80 €
- Win 11 Enterprise 2024 IoT LTSC – лиценз за 1 компютър – 12,88 €
Комбинирани оферти за Office и операционна система
С промокод SGO62 клиентите могат да разгледат и пакетни предложения, които комбинират офис софтуер с операционна система.
- Win 11 Pro + Office 2024 Pro Plus – пакет – 32,95 €
- Win 11 Home + Office 2024 Pro Plus – пакет – 32,85 €
- Win 11 Pro + Office 2021 Pro Plus – пакет – 29,29 €
- Win 11 Home + Office 2021 Pro Plus – пакет – 29,09 €
- Win 11 Enterprise 2024 LTSC + Office 2024 Pro Plus – пакет – 32,55 €
- Win 10 Enterprise 2021 LTSC + Office 2024 Pro Plus – пакет – 32,25 €
Софтуерни инструменти за работа, сигурност и поддръжка на компютъра l
- Ashampoo PDF Pro 5 – 24,99 €
- IObit Driver Booster 13 – 17,69 €
- Ashampoo Backup Pro 27 – 13,63 €
- AdGuard – 3 устройства, доживотен лиценз – 32,74 €
- Ashampoo WinOptimizer Pro 29 – 16,99 €
- EaseUS Video Downloader – доживотен лиценз – 30,00 €
- EaseUS Disk Copy Pro – абонамент за 1 месец – 13,93 €
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Защо да разгледате предложенията на Godeal24?
Изборът на доставчик на софтуер е важен, особено когато става въпрос за лицензи, активиране и последваща поддръжка. Godeal24 предлага софтуерни лицензи, дигитална доставка и обслужване на клиенти, без разходи за физическа доставка.
Според информацията на търговеца клиентите могат да разчитат и на техническа помощ преди и след покупката. Godeal24 посочва оценка от 4,8 звезди в Trustpilot, както и множество клиентски отзиви.
Преди поръчка е препоръчително да се проверят условията на лиценза, броят поддържани устройства, срокът на валидност и начинът на активиране.
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