Успешното приключване на проекта за саниране по ПВУ от страна на Българската банка за развитие ще покаже, че страната разполага с надежден механизъм за управление на европейски средства. Това би създало възможност в бъдеще на ББР да бъдат възлагани и други проекти и да се използва по-гъвкаво европейското финансиране, така че България да не губи средства заради кратки срокове за изпълнение.

Това заяви председателят на Надзорния съвет на ББР Деляна Иванова по време на Годишната среща на местните власти.

„Успяхме с общи усилия на ББР, Министерството на финансите и Министерството на регионалното развитие и благоустройството да убедим Европейската комисия, че банката е надежден партньор и че средствата могат да бъдат прехвърлени за управление при нас. Сега отговорността е обща – проектите да бъдат изпълнени качествено, отчетени и разплатени“, посочи Иванова.

По Националния план за възстановяване и устойчивост ББР управлява ресурс от около 330 млн. евро за жилищни сгради, чието обновяване не е могло да приключи в срока на плана. Сключени са всички договори с общините до 31 август, а срокът за изпълнение е три години. Програмата обхваща 630 жилищни блока в над 100 общини, с близо 1,3 млн. кв. м разгъната площ. За одобрените проекти е осигурено 100% безвъзмездно финансиране след извършване на необходимите проверки.

Снимка: ББР

Плащанията по проектите ще се извършват след контрол от страна на банката и представяне на необходимите документи. Иванова подчерта, че успешното изпълнение на тази задача може да има значение и отвъд конкретната програма: при по-строги европейски изисквания и срокове възможността средства да бъдат управлявани чрез национална банка за развитие би помогнала за по-пълното им усвояване.

„В Европа националните банки за развитие са значими държавни институции, които превръщат приоритетите на правителствата в конкретни финансови програми и подкрепят проекти в широк кръг сфери – от малкия бизнес и иновациите до социалните жилища и инфраструктурата.

ББР може да подпомага общините и изпълнителите им с мостово или допълващо финансиране по проекти с осигурен национален, общински или европейски бюджет. Банката контролира разходването на средствата, а общината извършва плащането към изпълнителя след потвърждение за качествено изпълнение.

Освен традиционната подкрепа за малките и средните предприятия, ББР разполага с програми за ВиК сектора и болниците, както и с възможности за финансиране по програми на Министерството на младежта и спорта. „Банката може да бъде партньор на държавата и общините при реализирането на важни проекти. Готови сме да обсъждаме конкретните им нужди и да предлагаме решения, включително мостово или допълващо финансиране“, допълни председателят на Надзорния съвет на ББР.