Има детайли в излъчването на всеки човек, които не се виждат, но се помнят. Ароматът е един от тях. Той може да бъде фин, елегантен, ненатрапчив, почти незабележим, или да провокира силно впечатление още преди да сме казали дори дума. Тази невидима, но разпознаваема част от личния стил стои зад новата концепция на PARFIUM.bg – „Твоят PARFIUM – твоята аура“.

Новият облик на утвърдената онлайн платформа надгражда досегашното потребителско изживяване и поставя на фокус човека и неговия индивидуален избор.

Когато ароматът се превръща в личен почерк

За много хора парфюмът е неизменна част от идентичността – начин да изразят настроение, характер и отношение към света. Един аромат може да носи усещане за увереност, друг – за свобода, елегантност или спонтанност, трети може да се превърне в своеобразна машина на времето, която връща спомена за определен човек или специален момент. Точно тази лична връзка с аромата е в основата на новата идентичност на доказания онлайн магазин за маркова парфюмерия и козметика PARFIUM.bg. Професионализмът остава същият, изцяло ново е изживяването на клиента по време на пазаруване. Под мотото „Твоят PARFIUM – твоята аура“, обновеният PARFIUM.bg превръща избора на парфюм в откриване на характерния ароматен подпис на всеки човек.

Новият PARFIUM.bg – по-модерен, по-интуитивен, по-близък до потребителя

Дигиталното пространство се развива с динамични темпове, а заедно с него се променя и начинът, по който клиентите търсят и избират продукти.

Обновеният PARFIUM.bg предлага същите аромати и козметика с доказан произход и качество, но изцяло ново изживяване при пазаруване.

Чистият и подреден интерфейс, с ясни категории и големи продуктови снимки, улеснява ориентацията на потребителите и прави всяка поръчка по-бърза и лесна. Страниците се отварят моментално, в браузъра на компютър или мобилен телефон. “Умното” търсене по марка, аромат или нотка помага на всеки да открие точно това, което му е нужно в момента - за собствената му колекция или за подарък за близък човек.

Пазаруването е удобно дори в движение, благодарение на оптимизираната мобилна версия на PARFIUM.bg.

Предлагат се всички възможности за разплащане, а доставките се обслужват от някои от най-утвърдените куриери у нас - Speedy, Econt и Box Now.

Обслужването на всяка поръчка е експресно, благодарение на богатите наличности от маркови парфюми на склад, поддържани от магазина.

Новият PARFIUM.bg прави пътя от вдъхновението до решението и покупката по-естествен, ясен и приятен.

Изборът на нов аромат - от нужда до емоция

Когато търсим нов парфюм, понякога се насочваме към нещо познато и сигурно, а в други моменти ни се иска да експериментираме и да открием напълно различен ароматен свят. Новият PARFIUM.bg поставя на фокус въпроса “Какво послание искам да отправя с моя ароматен избор”.

Онлайн пространството подкрепя срещата между конкретния продукт и същността на личността. От PARFIUM.bg вярват, че парфюмът е дълбоко личен избор - детайл, който разказва много за това какви сме и как искаме да бъдем възприемани от околните.

Аурата няма универсална формула и идентичност

В света на парфюмерията няма аромат, който да е „правилният“ за всички. Едно и също ухание може да бъде възприето по различен начин от различни хора, защото ароматът се променя в контакт с кожата, но и защото всеки го свързва със собствените си преживявания и разбирания за естетика и стил. Точно това прави избора на парфюм толкова индивидуален.

Новата концепция на PARFIUM.bg цели да улесни всеки да открие своя характерен аромат, който да превърне в своеобразен личен уханен подпис. Всеки потребител с профил в обновения сайт може да създаде свой списък с любими парфюми и козметика, достатъчно е да докосне единствено знака “Сърце” до харесаните продукти. Така ценните идеи ще са винаги подръка, а покупката на качествен аромат или козметика - на един клик разстояние.

Пазаруването онлайн е по-вдъхновяващо от всякога

Обновяването на PARFIUM.bg има за цел да направи онлайн пазаруването по-бързо, по-удобно, по-вдъхновяващо. Това е онлайн пространство, в което личният избор има водещо значение. Водени от концепцията “Твоят PARFIUM – твоята аура”, от екипа на утвърдения магазин за парфюмерия и козметика са убедени, че има нещо изконно в избора на парфюм - индивидуално ухание, което подчертава излъчването и харизмата на всеки човек и прави присъствието му единствено и неповторимо.

Редактор: Цветина Петрова