Пълният хладилник невинаги означава, че сме подготвени за седмицата. Често купуваме повече продукти, отколкото успяваме да използваме, забравяме какво вече имаме и в последния момент се чудим какво да приготвим за вечеря. Резултатът е излишно пазаруване, хранителни отпадъци и продукти, които остават неизползвани.

По-добрият подход е да планираме покупките според реалните си нужди и да поддържаме разнообразие от храни, които можем да комбинираме в различни ястия. Не е необходимо да променяме изцяло навиците си или да купуваме специални продукти. Понякога няколко малки промени са напълно достатъчни, за да организираме по-добре кухнята си и да използваме храната по-разумно.

1. Започнете с преглед на хладилника и шкафовете

Преди следващото пазаруване отделете няколко минути, за да проверите с какво разполагате. Вижте кои продукти трябва да бъдат използвани скоро, какви количества имате и дали не разполагате с храна, която може да послужи за следващото ви ястие.

Обърнете внимание на отворените опаковки, млечните продукти, готовите храни и пресните плодове и зеленчуци. Проверете и сухите продукти в шкафовете - ориз, паста, леща, бобови храни и консерви, които могат да допълнят менюто ви.

Полезен навик е да подреждате продуктите с по-кратък оставащ срок на годност на видно място. Така по-лесно ще си спомняте за тях, преди да отворите нова опаковка.

Не е нужно хладилникът да бъде препълнен. По-важно е храната в него да е подредена, достъпна и съобразена с плановете ви за следващите няколко дни.

2. Планирайте менюто, преди да направите списък за пазаруване

Не е необходимо да съставяте подробен план за всяко хранене през седмицата. Достатъчно е да имате обща представа какво ще приготвяте за вечеря, какви закуски предпочитате и дали ще ви трябва храна за работа или училище. Изберете няколко лесни ястия, които можете да приготвяте с продукти от различни категории.

Например:

Зеленчукова супа, която може да се приготви с налични сезонни зеленчуци.

Салата с бобови храни, зеленчуци и подходящ дресинг.

Печени зеленчуци с ориз или друга предпочитана гарнитура.

Сандвичи за училище или работа с хляб, сирене, зеленчуци и друг избран пълнеж.

Закуска с кисело мляко, овесени ядки и плодове.

След като определите няколко идеи, запишете само липсващите съставки. Така списъкът за пазаруване ще бъде по-конкретен, а вероятността да купите нещо, което вече имате, ще намалее.

3. Заложете на разнообразие от пресни продукти

Плодовете и зеленчуците са добра основа за разнообразно ежедневно меню. Избирайте ги според сезона, вкусовете на семейството и ястията, които обичате да приготвяте. Така ще разполагате с подходящи продукти както за бърза закуска, така и за обяд или вечеря.

За сутрешното меню можете да предвидите ябълки, банани, круши или други любими плодове. Те могат да се консумират самостоятелно, да се добавят към овесени ядки и кисело мляко или да се използват в домашни десерти. Ако предпочитате продукти от биологично производство, можете да включите в покупките си и био плодове.

За обяд и вечеря поддържайте разнообразие от зеленчуци, които лесно се комбинират в салати, супи, гарнитури и основни ястия. Домати, краставици, моркови, чушки и тиквички са само част от възможностите, в зависимост от сезона и предпочитанията ви. Когато планирате следващото си пазаруване, може да добавите и био зеленчуци, които да използвате в конкретни рецепти през седмицата.

Най-важното е да съобразявате количествата с реалното потребление у дома. По-добре е да купите няколко продукта, които знаете как да съчетаете, отколкото да напълните хладилника с разнообразна храна, за която впоследствие няма да намерите приложение.

4. Съчетайте пресните храни с продукти с по-дълъг срок на съхранение

За да не се налага да пазарувате през ден, поддържайте разумен запас от продукти, които можете да използвате в различни рецепти. Това са например овесени ядки, ориз, паста, бобови храни, ядки, семена и консервирани продукти с подходящ състав.

Те могат да допълнят пресните продукти и да помогнат, когато нямате време за пазаруване. С комбинация от ориз, нахут и зеленчуци например можете да приготвите засищащо основно ястие, а овесените ядки са удобна основа за различни варианти на закуска.

Замразените плодове и зеленчуци също могат да бъдат практичен избор. Те са удобни за супи, смутита, сосове и гарнитури, а порционирането им позволява да използвате необходимото количество, без да размразявате цялата опаковка.

Важното е да не превръщате запасите в още един източник на излишни покупки. Проверявайте какво имате и попълвайте само продуктите, които действително използвате.

5. Четете етикетите и сравнявайте продуктите

Когато избирате пакетирани храни, обърнете внимание на състава, хранителната информация, размера на опаковката и условията за съхранение. Сравнявайте продукти от една и съща категория, за да прецените кой отговаря най-добре на вашите предпочитания и бюджет.

Ако търсите продукт с определено съдържание на захари, сол, мазнини или белтъчини, проверете информацията върху етикета. Не разчитайте единствено на рекламни послания като „натурален“, „лек“ или „здравословен“, защото те сами по себе си не дават пълна представа за хранителните характеристики.

Съобразявайте и размера на опаковката с броя на хората в домакинството. Голямата разфасовка не винаги е по-изгодна, ако част от продукта остане неизползвана. По-малката опаковка може да се окаже по-практична, особено при храни с кратък срок на годност.

6. Подредете хладилника така, че храната да не се забравя

Добрата организация помага да виждате какво имате и да използвате продуктите навреме. Разпределяйте храната според указанията за съхранение на опаковките и препоръките за безопасност на храните.

Ето няколко лесни навика:

Поставяйте новозакупените продукти зад тези, които вече са отворени или трябва да бъдат използвани по-скоро.

Съхранявайте готовите ястия в чисти, затворени съдове и отбелязвайте кога са приготвени.

Дръжте суровото месо и рибата отделно от готовите за консумация храни, за да ограничите риска от кръстосано замърсяване.

Спазвайте температурните условия, посочени от производителя, и поддържайте хладилника при подходяща температура.

Проверявайте редовно срока на годност и указанията след отваряне.

Не всички продукти трябва да се съхраняват по един и същи начин. Някои плодове и зеленчуци се запазват по-добре извън хладилника, докато други изискват охлаждане. Следвайте указанията за конкретната храна и избягвайте да поставяте топли ястия в хладилника в големи, дълбоки съдове, където охлаждането може да бъде бавно.

7. Използвайте остатъците, вместо да ги изхвърляте

Остатъците от храна могат да се превърнат в основа за следващото хранене. Останалите печени зеленчуци например могат да се добавят към омлет или салата, а свареният ориз може да се използва в ново ястие, ако е бил охладен и съхраняван правилно.

Половин буркан сос, отворена опаковка сирене или няколко зеленчука не е задължително да останат неизползвани. Проверете как можете да ги включите в менюто, преди да купите нови продукти.

Важно е обаче да не разчитате само на външния вид и миризмата, когато преценявате дали дадена храна е безопасна. Спазвайте срока на годност, указанията след отваряне и правилата за съхранение. При съмнение относно безопасността на продукта не го консумирайте.

8. Пазарувайте с бюджет и реалистични количества

Определете приблизителен бюджет за седмицата и се придържайте към списъка, доколкото е възможно. Преди да добавите нещо в количката, помислете кога ще го използвате и дали вече разполагате с подобен продукт.

Промоциите могат да бъдат полезни, когато става дума за храни, които купувате редовно и ще използвате преди изтичането на срока им. Не е необходимо обаче да се възползвате от всяка отстъпка. Покупката на продукт, който няма да консумирате, невинаги е реална икономия.

За пресните храни е особено важно да прецените колко ще ви трябват до следващото пазаруване. Ако не сте сигурни дали ще използвате цялото количество, започнете с по-малка покупка и допълнете при необходимост.

9. Малките промени правят пазаруването по-разумно

Да напълните хладилника по-здравословно не означава да го напълните догоре или да замените всички познати храни с нови продукти. По-важно е да подбирате разнообразна храна, да планирате няколко основни ястия, да проверявате наличностите и да купувате количества, които действително ще използвате.

Започнете с три лесни стъпки: прегледайте хладилника преди пазаруване, направете кратък списък и планирайте как ще използвате най-нетрайните продукти. С времето тези навици могат да улеснят организацията в кухнята, да помогнат за по-добър контрол на разходите и да ограничат изхвърлянето на храна.

Най-добрият хладилник не е непременно най-пълният, а този, в който има подходящи продукти за реалното ви ежедневие.

Редактор: Габриела Павлова