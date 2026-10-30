След десетилетие научни изследвания BIODERMA представя ATODERM AD ИНТЕНЗИВЕН БАЛСАМ– иновация, която поставя кожната бариера в центъра на грижата и открива нови възможности за подобряване на живота на хората с атопична екзема.

Понякога зад една иновация стоят години на търсене, множество въпроси и упоритата работа на учени, обединени от една цел – да разберат по-добре как функционира кожата и как могат да ѝ помогнат.

За изследователските екипи на NAOS този път продължава десет години. Десетилетие, посветено на един от най-съществените проблеми при атопичната екзема – нарушената кожна бариера. Резултатът е научно откритие, което променя разбирането за нуждите на атопичната кожа и поставя основите на нов подход в емолиентната грижа.

• ДЕСЕТИЛЕТИЕ НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ И ЕДИН ГОЛЯМ ПРОБИВ

Кожата е много повече от външна обвивка на тялото. Тя е сложна жива екосистема, чиято защитна бариера има ключова роля за задържането на влагата и предпазването от външни дразнители.

При хората с атопична екзема тази бариера е нарушена. Последиците често надхвърлят видимите прояви върху кожата – постоянен сърбеж, сухота, възпаление, неспокойни нощи и дискомфорт, който може да се отрази на цялото семейство.

В продължение на десет години учените на NAOS, в сътрудничество с дерматолози и експерти по атопия, изследват механизмите, които стоят в основата на тази уязвимост.

През 2026 г. усилията им водят до най-значимия научен пробив на компанията в областта на атопичната екзема за последните 30 години – идентифицирането на ключови липиди, необходими за правилното функциониране на кожната бариера.

Това откритие отваря възможност за различен подход. Вместо грижата да се ограничава до компенсиране на липидния дефицит и временно облекчаване на симптомите, тя може да подпомага и естествените биологични механизми, чрез които кожата поддържа своята защитна функция.

• КОГАТО НАУЧНОТО ОТКРИТИЕ СЕ ПРЕВЪРНЕ В ИНОВАЦИЯ

Именно това научно постижение стои в основата на новия BIODERMA ATODERM AD ИНТЕНЗИВЕН БАЛСАМ – продукт, създаден да надгради традиционната емолиентна грижа и да подпомогне дълготрайното възстановяване на кожната бариера.

В сърцето на формулата е иновативната LIPIDACTIVE ТЕХНОЛОГИЯ – 100% биомиметичен и екобиологичен липиден комплекс, съчетаващ 15 есенциални липида от растителни масла, серамиди и просерамиди.

Технологията е разработена така, че не просто да компенсира липидния дефицит, а да подпомага естествения синтез на липиди и протеини в роговия слой на епидермиса.

Това е подход, вдъхновен от философията на NAOS за екобиологията – да разбираме кожата като жива екосистема, да уважаваме естествените ѝ механизми и да ги подкрепяме, вместо да се фокусираме единствено върху видимите симптоми.

• ОТ ЛАБОРАТОРИЯТА ДО ЕЖЕДНЕВИЕТО НА ХОРАТА

Истинската стойност на едно научно откритие се измерва и с промяната, която то може да донесе в живота на хората.

За човек с атопична екзема това може да означава по-малко сърбеж, по-спокойни нощи и повече свобода в ежедневието. За родителите на дете с атопична кожа – по-малко тревоги и повече спокойни моменти заедно.

Разработен въз основа на десетгодишни научни изследвания и клинично изпитан върху повече от 500 участници, ATODERM AD ИНТЕНЗИВЕН БАЛСАМ показва обещаващи резултати:

· Успокояване на сърбежа още от първата секунда след нанасяне¹.

· 8 пъти по-малко сърбеж след 7 дни употреба².

· До 6 месеца без обостряния при 88% от участниците в проведено клинично проучване³.

Новата формула подпомага възстановяването на кожната бариера, успокояването на сърбежа и възпалението и ограничаването на прикрепването и размножаването на Staphylococcus aureus по кожната повърхност.

Защото грижата за атопичната кожа не се изчерпва с хидратацията. Тя е свързана с комфорта, съня, самочувствието и качеството на живот.

Редактор: Габриела Павлова